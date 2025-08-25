Transportistas bloquean ambos sentidos de la México-Querétaro: ¿Qué tramo está cerrado HOY?

La autopista México-Querétaro se encuentra bloqueada en ambos sentidos por la presencia de transportistas, afectando a miles de automovilistas la mañana de este lunes 25 de agosto.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), la afectación está en el kilómetro 93 y registra cierres intermitentes para ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Por esta razón, Capufe recomendó a los automivilistas tomar sus precauciones y, para más información, llamar al 074. Se prevé que el cierre afecte no solo a la autopista principal, sino también a vías alternas como el Arco Norte y municipios cercanos como Acambay.

¿Por qué fue cerrada la autopista México-Querétaro HOY 25 de agosto?

Los transportistas, junto con vecinos de Jilotepec, exigen la liberación del taxista Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea, secuestrados por un grupo delictivo del Estado de México, según sus demandas.

El bloqueo en la México-Querétaro, un punto crucial para el tránsito entre la Ciudad de México y el Bajío, comenzó a las 8:00 de la mañana y es organizado por vecinos de Jilotepec y organizaciones de transportistas.

La acción tiene como objetivo exigir la liberación de Carlos Cornelio Ortega, quien fue secuestrado mientras conducía su taxi. Además, se ha reportado que Cristóbal Govea González también está desaparecido, lo que ha intensificado las protestas.

Los transportistas emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la creciente violencia en la región, además resalntan que son víctimas de secuestros, extorsiones y homicidios, a menudo a manos de grupos criminales que exigen pagos diarios para permitirles trabajar.

Los transportistas han manifestado su descontento con la falta de acción de las autoridades para abordar estos problemas. En su comunicado, afirman: “Somos gente de trabajo, no criminales. Solo exigimos el derecho de laborar libres, en paz y con dignidad”.

Ante esto, exigen la intervención inmediata del Gobierno Federal para garantizar su seguridad y la de sus familias. La violencia en el transporte en el Estado de México ha aumentado en los últimos años, con numerosos casos de secuestros y extorsiones reportados.