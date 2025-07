Así viven los transportistas mexicanos entre robos en carretera, bajos sueldos y sospechas de complicidad

Además de ser un trabajo pesado, ser camionero en México es una profesión donde todos los días se juega la vida. Entre las rutas del miedo por los asaltos en carretera, los bajos sueldos, condiciones laborales precarias y la desconfianza incluso de sus propios empleadores, los transportistas cargan con una enorme presión.

Choferes de tráilers y de camiones de carga entrevistados por Bloomberg Businessweek México describieron un panorama donde el miedo es tan rutinario como tomar una curva, un trabajo en el que la paga apenas alcanza para sobrevivir y, para colmo, la desconfianza cuando son víctimas de los robos en carreteras de México.

La frase de uno de los choferes entrevistados lo resume todo: “Vengo con Jesús en la boca”.

“Salimos a carretera con miedo… y por una miseria”: ¿Cuánto gana un trailero en México?

Muchos conductores de carga pesada no ganan ni 12 mil pesos al mes, lo que contrasta brutalmente con lo que reciben los traileros en Estados Unidos.

Según datos recabados por Bloomberg Businessweek México, un trailero en Estados Unidos gana entre 2,800 y 5,500 dólares mensuales (entre 50 mil y 100 mil pesos al mes), mientras que los transportistas en México cobran alrededor de 600 dólares (unos 11 mil pesos) mensuales. En el mejor de los casos, los camioneros mexicanos mejor pagados cobran a 1,500 dólares, (27 mil pesos) cada 30 días.

A pesar de las largas jornadas, los horarios cambiantes y el riesgo constante de ser asaltados por grupos armados, los sueldos de los choferes de tráiler y transportistas se han mantenido bajos por años. Esto ha generado una crisis de reclutamiento. Según estimaciones del Círculo Logístico, faltan más de 70 mil choferes en todo el país.

¿Cuanto ganan los transportistas en México? Mientras en EU los salarios sonde entre 2,800 y 5,500 dólares mensuales, los transportistas en México cobran alrededor de 600 dólares. (Especial / El Financiero)

Al salario se le suma otro problema: Las empresas no ofrecen seguros completos, ni condiciones laborales que protejan a sus conductores. Los operadores deben costear muchas veces sus propios viáticos y, si algo sale mal, la responsabilidad recae sobre ellos.

Los asaltos en carreteras ya son parte del oficio

De acuerdo con el mismo reporte de BBW, en 2024 se registraron más de 24 mil robos de carga en México, un aumento del 16 por ciento en comparación con el año anterior. Es decir, un intento de robo se perpetró cada 50 minutos. Las bandas ya no solo operan con violencia, sino con planeación y tecnología. Y muchas veces, el objetivo no es el camión ni el conductor, sino la carga.

Los productos más robados en las carreteras de México incluyen electrónicos, ropa de marca, tequila, cigarros, alimentos y refacciones automotrices. Hay casos donde los delincuentes descartan la mercancía si no les interesa y dejan el camión abandonado.

Los choferes, mientras tanto, viven con miedo. Saben que un error en el camino puede costarles el vehículo, la carga o incluso la vida. La mayoría prefiere viajar de día, pero muchas veces no tienen elección. Y como las bandas usan inhibidores de señal GPS, ni los sistemas de rastreo los salvan.

Estas son las razones por las que las denuncias de robos en carreteras bajan

Una de las grandes contradicciones es que las denuncias por robo en autopistas y carreteras van a la baja, pero no porque haya menos casos sino porque ya nadie quiere denunciar. Aunque las razones son muchas, todas son igual de frustrantes.

Según el presidente del Círculo Logístico, citado por Bloomberg Businessweek México, una empresa pagó 38 mil pesos para iniciar una denuncia formal. A eso hay que sumar el costo de la grúa, el riesgo de que las autoridades retengan el camión y los días perdidos mientras se investiga el caso.

Además, muchas veces el chofer resulta sospechoso. Hay empresas que someten a los conductores a pruebas de polígrafo, los ponen en listas negras o incluso los despiden si han sido asaltado más de una vez. Es decir, la víctima termina castigada por su mala suerte.

Ser trailero en México ya no es sinónimo de buena paga ni estabilidad. Hoy es un oficio lleno de riesgos. (Especial / El Financiero)

Por eso, la mayoría de transportistas prefiere no perder tiempo en el Ministerio Público y asumir la pérdida como parte del trabajo. La impunidad y la burocracia han convertido al robo a transportistas en un crimen sin consecuencias reales.

’Nos ven como si estuviéramos coludidos con los ladrones’

Uno de los aspectos más indignantes es la desconfianza que enfrentan los camioneros después de un asalto en carretera. En vez de recibir apoyo, muchos son tratados como si hubieran estado involucrados o hubieran permitido el robo.

Esto genera un ambiente tenso y hostil. Como explica José Gerardo Macías, un operador de 59 años entrevistado por BBW México, no queda más que volver al trabajo con la esperanza de que esta vez la carga sí llegue completa. “Muchos han perdido su camión. Da tristeza, pero vuelves a trabajar”, dijo mientras se preparaba para su siguiente viaje.

Viajan con miedo, con hambre… y con fe

En las gasolineras, paradas de descanso y puntos de carga, los camioneros comparten historias de miedo sobre robos en carreteras y estrategias para sobrevivir a la violencia en México. Algunos rezan antes de salir, otros viajan con imágenes religiosas en el tablero y muchos más prefieren no hablar del tema por miedo a atraer la mala suerte.

Para la mayoría, ser trailero ya no es sinónimo de buena paga ni de estabilidad. Hoy es un oficio lleno de riesgos, donde las aseguradoras no cubren lo suficiente, las empresas no se hacen responsables del todo, y las autoridades aparecen después del desastre.

A pesar de todo, los transportistas van, como cantaba Roberto Carlos, “siempre en esa carretera” porque tienen que mantener a la familia y porque, simplemente, no tienen otra opción.