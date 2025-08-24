Lluvias en Querétaro: Rescatan en lanchas a trabajadores atrapados en un autobús

Los trabajadores que viajaban en el autobús fueron puestos a salvo por los rescatistas de Protección Civil.

Por segundo día consecutivo, las lluvias en Querétaro dejaron varias zonas bajo el agua por una nueva tormenta que cayó la noche de este sábado 23 de agosto.

A diferencia de lo ocurrido el pasado viernes, este sábado solo se reportaron vehículos atrapados en las inundaciones, pero no personas fallecidas.

Protección Civil del municipio de Querétaro reportó inundaciones en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, en la zona de Juriquilla, en la capital de Querétaro.

Además, se reportó un vehículo que quedó varado en la carretera federal México-Querétaro, a la altura de Miranda, tras las lluvias de este sábado.

También se registraron inundaciones en la carretera federal México-Querétaro a la altura del monumento del Conin.

De igual manera, autoridades informaron que un tractocamión se incendió luego de ser alcanzado por un rayo en Santa María Begoña, en la capital de Querétaro. El incidente no dejó personas lesionadas.

Con apoyo de los bomberos del Parque Industrial Querétaro y personal de la sección de Rescate, se logró extinguir el fuego de manera rápida y segura.

El autobús quedó consumido por las llamas. (Foto: Protección Civil)

Rescate en lancha en El Marqués

Al amanecer de este domingo, en el municipio de El Marqués, elementos de Protección Civil rescataron a un grupo de trabajadores de una empresa que estaban atrapados dentro de un autobús de transporte de personal, a la altura del fraccionamiento Los Héroes, en la Carretera Estatal 200.

El conductor del autobús intentó cruzar pese a la acumulación de agua provocada por las lluvias de este fin de semana.

Foto: Protección Civil

El autobús quedó detenido en plena carretera. El personal de Protección Civil tuvo que utilizar lanchas especiales para poder rescatar a los trabajadores atrapados.

Las personas fueron llevadas a una zona segura, donde fueron revisadas por paramédicos, quienes confirmaron que no había pasajeros lesionados.

Gobernador de Querétaro visita colonias afectadas por lluvias

La tarde del sábado, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y el alcalde de Querétaro capital, Felipe Fernando Macías, visitaron las colonias Peñuelas y Carrillo Puerto, las cuales resultaron con viviendas, calles y vehículos dañados tras las fuertes lluvias del pasado viernes.

En el recorrido participaron elementos de Protección Civil, Ejército Mexicano, Secretaría de Gobierno y la CEI para evaluar daños y reforzar la atención a las familias.

El gobernador Mauricio Kuri, quien tuvo que regresar de un viaje por Estados Unidos para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, informó que las acciones buscan brindar apoyo inmediato y garantizar la seguridad de quienes viven en zonas de riesgo.

“En colaboración y completa coordinación, estado y municipio, estamos atendiendo a toda la población derivadas de la tormenta que ha caído esta noche en la ciudad de Querétaro”, reportó el gobernador.

En sus redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri envió un mensaje.

“En Querétaro sabemos y queremos trabajar unidos, y así superamos cualquier adversidad. Ante la contingencia por lluvias que se está presentando en nuestra zona metropolitana desde anoche, tengo un mensaje para ustedes.

“Les reitero mi petición de que se mantengan atentos a los comunicados oficiales, sigan las indicaciones de las autoridades y se apoyen unos a otros. ¡Juntos vamos a superar este reto!”, expresó el mandatario queretano.