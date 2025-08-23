(FOTOS) Lluvias históricas colapsan Querétaro: Mueren dos mujeres arrastradas por la corriente

El agua alcanzó casi un metro de altura en varios puntos de la capital queretana. (Foto: Protección Civil de Querétaro)

Una intensa lluvia sorprendió a la capital de Querétaro y su zona metropolitana durante la noche de este viernes, dejando dos víctimas fatales, destrozos y severas inundaciones en colonias de la mancha urbana y en carreteras.

Las autoridades informaron la tormenta se registró después de las 8:00 de la noche y se prolongó durante al menos un par de horas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), reportó que las condiciones climáticas fueron causadas por la interacción de la onda tropical número 24 con una vaguada en altura.

Colapsa Querétaro en horas

Autoridades de Protección Civil de Querétaro reportaron deslaves e inundaciones en diferentes puntos de la capital queretana y en municipios como El Marqués.

Videos en redes sociales muestran cómo algunas personas son arrastradas por las fuertes corrientes de agua. También circulan imágenes de una pareja que tuvo que abandonar su vehículo tras quedar varados en una fuerte anegación.

Según reportes de autoridades, el agua alcanzó casi un metro de altura, cubriendo la mitad de sus cuerpos. Esto ocurrió en Valle de Juriquilla, en la capital de Querétaro.

Otro video muestra a una mujer cuando es arrastrada por la corriente de agua, en otro punto de la ciudad de Querétaro.

Un video más muestra cómo un autobús de pasajeros de la línea, un Qrobús con pasajeros, quedó atrapado por la inundación que se registró en las calles Torneros y Plateros, en la colonia Peñuelas.

También se reportaron automovilistas atrapados en la avenida Bernardo Quintana de la capital queretana. Los afectados tuvieron que ser rescatados por personal de Protección Civil con el uso de lanchas.

Asimismo, Protección Civil reportó que varias personas fueron rescatadas en una casa en la colonia Peñuelas, en la capital de Querétaro.

En el municipio de El Marqués, se registraron deslaves y arrastre de material cerril de grandes dimensiones en la carretera estatal 200 a la altura de El Cerrito, en la comunidad de La Cañada, lo que obligó el cierre vial en ambos sentidos.

El saldo fatal de las lluvias en Querétaro

Como saldo tras las fuertes lluvias del viernes, Protección Civil de Querétaro informó del fallecimiento de dos personas.

La institución reportó que se registró el hallazgo de dos cuerpos en la zona de la colonia Peñuelas, los cuales aparentemente fueron arrastrados por aguas pluviales.

“Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales, por lo que se resguardaron las zonas y se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Querétaro”, informó.

Las dos víctimas fatales eran mujeres. Una de ellas murió al quedar atrapada debajo de su vehículo, mismo que fue arrastrado por una fuerte corriente de agua derivada de la intensa lluvia.

Se supo que la mujer circulaba en su automóvil sobre la avenida Eurípides, a unos cuantos metros de la Alameda norte, cuando fue sorprendida por la intensa corriente de agua.

La mujer bajó de su vehículo para ponerse a salvo, pero fue arrastrada por la corriente de agua y terminó debajo de la unidad.

Los testigos avisaron a las autoridades y personal de Protección Civil rescató el cuerpo de la mujer.

Al amanecer de este sábado, las autoridades reportaron calles dañadas, viviendas y vehículos afectados en la colonia Peñuelas y Las Américas, en la capital de Querétaro, derivado del desbordamiento del drenaje de la zona.

Se reportó que el acceso a la clínica No 9 del IMSS en Carrillo Puerto en Querétaro, amaneció inundado.

Asimismo, el gimnasio del Tec de Monterrey campus Querétaro amaneció inundado después de las lluvias de este viernes.

Autoridades del municipio de Querétaro informaron que la tormenta de ayer viernes 22 de agosto dejó picos de acumulación de agua de 146 mm; el máximo histórico en Querétaro era 110 mm.