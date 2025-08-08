Detienen a Luis ‘N’, alias ‘El Crack’, en Chinconcuac: Es señalado como generador de violencia en Edomex

'El Crack', como es conocido Luis 'N', fue detenido en el Estado de México.

En el municipio de Chinconcuac, ya en los límites con San Salvador Atenco, en la zona oriente del Estado de México, fuerzas federales y estatales detuvieron a José Luis ‘N’, alias ‘El Crack’.

Para intentar huir del domicilio donde estaba, este sujeto recibió a tiros a elementos federales y estatales, por lo que alcanzó a herir de bala a un policía del Estado de México, quien fue llevado a un hospital de la región para ser atendido.

Luis ‘N’ es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que tras repeler la agresión del individuo, se logró su aseguramiento por parte de las fuerzas del orden.

En un video grabado desde una obra “negra” y difundido en redes sociales, se ve como una vivienda de regular tamaño y pintada de blanco, Luis ‘N’ queda rodeado de patrullas estatales, mientras que los elementos policiales son agredidos a tiros desde el interior, a lo que la policía da respuesta.

La federación informó que, tras ejecutar una orden de cateo, se aseguraron armas de fuego largas, droga y equipo táctico. En fotografías difundidas por el gobierno se ven tres armas largas y una corta de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Así como una caja de cartón con cartuchos útiles y bolsas de plástico transparentes con marihuana. En tanto, el sujeto que era considerado como un objetivo primordial por generar violencia en la región oriente de la entidad mexiquense vestía una chamarra negra.

Dentro de una unidad policíaca se ve que ‘El Crack’ es joven, de tez morena y cabello corto pintado.

“Le aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga”, acentúa el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se agrega que para que un Juez entregara una orden de cateo al inmueble donde estaba el sujeto, se le entregaron diversas líneas de investigación, lo que al final condujeron a los efectivos de seguridad a un domicilio donde se ocultaba José Luis “N”.

En el operativo de inteligencia tomaron parte marinos, soldados, policías federales y estatales.