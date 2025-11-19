Durango aprueba la ‘Ley Nicole’: Cárcel por cirugías estéticas en menores tras muerte de niña de 14 años

El caso de Paloma Nicole evidenció la falta de regulación en clínicas y la presión estética sobre niñas y adolescentes. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock)

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la ‘Ley Nicole’, una reforma que endurece las penas contra quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad. La votación se dio dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que se sometió a un procedimiento cosmético en la capital del estado y que no sobrevivió.

El caso conmocionó al país no sólo por la edad de la menor, sino por las circunstancias: el procedimiento fue realizado por su padrastro, un cirujano plástico, y avalado por su madre, quien incluso participaba en las intervenciones pese a no tener formación médica. Su padre, César Arellano, denunció públicamente que nunca autorizó la cirugía y que intentaron ocultarle las causas reales del fallecimiento.

La muerte de la adolescente puso de nuevo en debate la creciente presión estética sobre menores y la falta de controles en clínicas privadas. En redes sociales, el caso de Paloma Nicole derivó en miles de reacciones que señalaban cómo la normalización de los procedimientos cosméticos en adolescentes ha superado la capacidad de regulación estatal.

¿Qué sanciones contempla la ‘Ley Nicole’ en Durango?

Las reformas aprobadas contemplan penas de 4 a 8 años de prisión para quien realice estos procedimientos y penas de 2 a 6 años para quienes usurpen una profesión médica, un punto que surgió directamente de los hallazgos del caso.

El dictamen también incorpora la responsabilidad de los padres y de los hospitales, los cuales deberán reforzar los controles internos para impedir que se realicen este tipo de procedimientos. En la discusión se planteó que no sólo basta con prohibir, sino también educar: atender los detonantes sociales, culturales y económicos que llevan a niñas y adolescentes a buscar cirugías cosméticas.

Morena, PRI, PAN y MC cierran filas

Pese al clima político nacional, el expediente de la ‘Ley Nicole’ logró algo inusual: el voto unánime de todos los diputados presentes, independientemente de su bancada. Legisladores de Morena, PRI, PAN y MC, coincidieron en que la tragedia de Paloma Nicole evidenció una zona gris que estaba poniendo en riesgo vidas.

Aunque cada grupo parlamentario matizó sus razones, en el pleno se repitió una idea central: la infancia no puede estar expuesta a decisiones médicas motivadas por presiones estéticas, inseguridades o intereses económicos.

El caso Paloma Nicole y la violencia estética

Para Durango, y ahora para otros estados que analizan medidas similares, la muerte de Paloma Nicole marca un antes y un después. La ‘Ley Nicole’ se convirtió en un símbolo del límite que el Estado debe imponer frente a una industria en expansión, alimentada por tendencias estéticas, llamada violencia estética, que alcanzan cada vez a personas más jóvenes.

El caso sigue bajo proceso, los presuntos responsables, Paloma Jazmín ‘N’, madre de la menor, y Víctor Manuel ‘N’, padrastro y cirujano, se encuentren en prisión esperando una nueva audiencia, ya que aún no son sentenciados.