¿Quién es B’rek ‘El Milagro’, influencer que le hizo una broma a Omar García Harfuch y sobrevivió a un tumor?

García Harfuch fue 'víctima' de una de las bromas del creador de contenido Brek 'El Milagro'. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

¿Cayó o no? Omar García Harfuch fue el objetivo de una de las bromas de un influencer conocido como B’rek ‘El Milagro’, que principalmente se dedica a ‘cotorrear’ a las personas en la calle y a contar su historia de cuando sobrevivió a un tumor en la cabeza.

El influencer fue el protagonista de una ‘bromita’ al actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando estaba sentado.

Miguel Anuar Galicia, nombre real de B’rek. se acercó fingiendo que no sabía de quién se trataba y conversó con él en inglés, pero cuando le preguntaba indicaciones por un lugar, decía las cosas de una manera que García Harfuch no lo entendiera.

Él siempre trata de ocultar su identidad con unas gafas y una gorra, para el video con el funcionario público no fue la excepción, pero la broma terminó pronto cuando el creador de contenido señaló una cámara.

¿Quién es B’rek ‘El Milagro’?

B’rek es un influencer dedicado principalmente a subir videos en su cuenta de TikTok, donde regala boletos para conciertos y bromea con la gente.

Sin embargo, tiene una historia de supervivencia luego de que le fuera diagnosticado un tumor en la zona baja de su cerebro.

¿Cuál es el origen del nombre de B’rek ‘El Milagro’?

Su nombre generó una confusión al principio, porque pensaba en que lo llamara “Bi-rec”, pero terminó siendo Brek (tal como se lee).

De acuerdo con el influencer y comediante, la B es por la inicial de su hermana y el Rek porque significa “grabar” en inglés.

Su nombre en redes sociales se completa con ‘El Milagro’ y se debe a que sobrevivió a un tumor en el cerebro, el cual requirió de múltiples intervenciones quirúrgicas y para ocultar las cicatrices, siempre usa una gorra.

“Veía el Super Bowl en el 2010, empecé a ver doble, me sorprendí, pues no hay dos 33 en el campo, fuimos al médico, me hicieron estudios y descubrieron una masa en mi hipófisis (glándula en la base del cerebro) tenía 13 años”, contó en una plática con el Doctor Vic.

Después de una resonancia magnética y una tomografía descubrieron la existencia de un tumor del ‘tamaño de un puño’.

“Me dijeron que no iba a poder hablar, crecer ni desarrollarme y mira, mido dos metros (...) Entra el doctor a mi habitación y le dijeron a mi mamá: ‘su hijo es un milagro’, todavía estoy en constantes chequeos”.

¿A qué se dedica B’rek ‘El Milagro’?

B’rek ‘El Milagro’ no solo tiene presencia en las redes sociales gracias a sus videos virales (como el de la broma a Omar García Harfuch, también tiene una faceta musical.

En 2017 comenzó con la música, principalmente con los géneros de música urbana y últimamente regional mexicano (corridos tumbados).

“Tengo doble nacionalidad, colombiano y mexicano, fue allá cuando me enamoré del reggaetón, pero también me encanta la música de México (...) Así aprendí a componer mis propias canciones, en 2018 lancé mi primer tema”, declaró el creador de contenido en una entrevista para Claro Música.

Él se presentó en el Coca-Cola Flow Fest 2025, donde se presentó Don Omar y J Balvin, quien lo inspiró a salir adelante cuando estaba hospitalizado.

“Tenía muchas sondas, un día me desperté en la clínica y lo que recuerdo es escuchar una canción de J Balvin”.