Christian Nodal demanda a Cazzu por pensión de su hija Inti: Esto sabemos del caso

Christian Nodal demandó a Cazzu porque presuntamente sí da pensión a su hija Inti. (Foto: Cuartoscuro)

¿Pleito en dos frentes? Christian Nodal enfrenta una demanda de Universal Music y al mismo tiempo presuntamente inició un pleito legal contra Cazzu relacionado con la pensión de su hija Inti.

La cantante argentina se quejó con anterioridad de que el esposo de Ángela Aguilar no otorga un pago de manutención “suficiente” para cubrir las necesidades de la menor de edad.

Sin embargo, la versión de Nodal es que a Cazzu le da una millonaria pensión en efectivo y por ello la demandó.

Christian Nodal interpuso una demanda a Cazzu, según 'Ventaneando'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dice la demanda de Nodal a Cazzu?

Ventaneando mostró documentos para confirmar la demanda de Nodal a la intérprete de ‘La cueva’ por presuntamente aportar 1 millón de pesos al mes para el cuidado de su hija Inti.

“Afirma aportar durante un año un total de 12 millones de pesos, que Cazzu le pidió uno por mes, en efectivo y en su mano, para que hacienda de Argentina no se diera cuenta”, declaró Pati Chapoy en el programa de este 4 de diciembre.

La querella es de orden civil y fue ingresada ante un juzgado de lo familiar en el estado de Jalisco. Nodal comparece en el ejercicio de la patria potestad y representación de su única hija.

En el documento se lee que Nodal envió a Cazzu, madre de Inti, dinero bajo el concepto de “alimentos”.

Los pagos se realizaron a través “de terceros”, esto debido a una solicitud de la cantante argentina, pues ella “solo accedió a recibirlo de esa manera”.

De acuerdo con el texto, el intérprete de ‘Dime como quieres’, también solicita convivir con su hija y tener una mayor injerencia en las decisiones que impliquen a la menor.

“Es absolutamente mi deseo, además de la convivencia, la presencia y el poder de participar en las decisiones que impacten en el desarrollo y bienestar de mi hija, así como estar en los momentos relevantes de su crecimiento”.

Finalmente, precisó que busca continuar con el pago para comprar los alimentos de Inti y cubrir todas sus necesidades monetarias básicas.

La cantante Cazzu aseguró que la pensión dada por Nodal para los cuidados de Inti es insuficiente. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Qué dijo Cazzu de la pensión que le da Nodal para el cuidado de Inti?

Cazzu estuvo en el Auditorio Nacional y en otros recintos de México para presentar los conciertos de su gira ‘Latinaje’.

En su visita a tierras aztecas, la cantante argentina aseguró que Nodal casi no le da dinero para cubrir los gastos de Inti, especialmente tras la difusión de un comunicado del artista mexicano en el cual menciona el pago “millonario” a Julieta para utilizarlo en el cuidado de la menor de edad.

“Se podría decir que sí, pero no tenemos un acuerdo considerado justo por mí, los gastos son elevados (...) qué diga dónde fueron, no quiero caer en esto, yo tengo la historia guardada y me cuesta mantener la calma, conciliar y tratar de tener el mejor final posible, no quiero usar el recurso de todas las verdades", declaró a distintos medios, entre ellos Ventaneando.

Finalmente, descartó el inicio de un proceso legal en contra de Nodal porque ella “elige sus peleas” y no tiene la necesidad de pedir apoyo económico.