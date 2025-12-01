‘Probablemente, esto (no) dure solo un tiempo’: Universal Music apela fallo en caso de Christian Nodal

Universal Music interpuso un recurso de apelación tras la decisión del juez en el caso penal de Christian Nodal. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

‘Probablemente, esto (no) dure solo un tiempo’: El caso de Universal Music contra Christian Nodal continúa luego de que la productora musical interpuso un recurso de apelación.

Lo que significa que piden una revisión del caso de las presuntas falsificaciones de firmas de documentos que presentaron Silvia y Jesús, papás de Nodal.

Pero esta ocasión con una autoridad superior para que reconsidere la decisión de la jueza acerca de no vincular a proceso al cantante.

“La denuncia presentada por Universal Music Group México, en contra de la familia Nodal, el órgano jurisdiccional en la causa penal, recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que la FGR y la asesoría jurídica de la privada (Universal) interpusieron un recurso de apelación”, se lee en un documento que presentaron en el programa De Primera Mano.

Con este documento fechado el 28 de noviembre de 2025, la defensa de la productora musical confirmó que el problema legal contra el esposo de Ángela Aguilar continúa.

Christian Nodal no fue vinculado a proceso tras su audiencia por el caso con Universal Music. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué es el pleito legal entre Christian Nodal y Universal Music?

Christian Nodal está envuelto en una polémica legal desde 2021, la cual inició por un problema con el cumplimiento de contrato del cantante con la empresa.

“Universal Music hace un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero él se alejó de la disquera e incumple el contrato y demanda a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”, explicó el abogado defensor de la compañía.

Sin embargo, Universal Music Group sospechó de irregularidades en los documentos entregados por la familia del músico y el problema escaló a una presunta falsificación de firmas.

Es aquí donde entra el notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien fue mencionado en los papeles entregados por el intérprete de ‘Aquí Abajo’, pues negó la relación con esos documentos, afirmación que confirmaron las autoridades porque no coincidieron las firmas.

En 2025, fueron citados a su primera audiencia por su presunta responsabilidad en el delito de uso de documento falso.

Sin embargo, Nodal y su familia ‘la libraron’ y no fueron vinculados a proceso a consecuencia de falta de pruebas en su contra, dictaminó una jueza del Reclusorio Oriente.

¿Qué sigue en el caso de Nodal contra Universal Music?

El problema legal para Nodal no finaliza, pues todavía existe un conflicto civil que debe resolverse para retomar el caso penal en su contra.

Aunque el cantante informó tras salir de su audiencia que prácticamente era un “asunto resuelto”: “Siempre he creído en la justicia(...) soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras. Llevamos aquí 17 horas, valió la pena (...) quiero decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso”.

La Fiscalía General de la República desmintió las aclaraciones de Nodal en un comunicado donde se lee lo siguiente.

“(La jueza) simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, compartió la FGR en el comunicado.