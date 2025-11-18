(VIDEO): Christian Nodal llega al Reclusorio Norte para audiencia vs. Universal Music

‘Probablemente, sea solo cuestión de tiempo’ para que termine la polémica de Christian Nodal y Universal Music, que este martes sumó un capítulo tras la realización de una audiencia por el conflicto legal que inició en 2021.

Además del cantante de regional mexicano, se citó a sus papás (Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas) a las 14:35 horas en la Sala de Audiencias Cuatro del Reclusorio Norte, aunque el cantante llegó antes.

Tanto el artista como sus padres fueron señalados por la disquera Universal Music de presunta falsificación en más de 30 documentos previo a su salida, y aunque varias veces se trató de mediar la situación, llegaron a instancias penales.

“La forma de solucionarlo es acercarse directamente con la disquera y llegar a algún acuerdo porque es necesario aclarar que el propósito no es afectar a algún artista”, mencionó en septiembre Ulrich Richter, abogado de Universal Music, en una conversación con Manuel Feregrino.

Los problemas entre Christian Nodal y Universal Music comenzaron en 2021, luego de que el artista no renovó su contrato con la disquera. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

Resumen: ¿Qué pasa en la audiencia de Christian Nodal?

El cantante de ‘Amé’ llegó alrededor de las 14:00 horas al Reclusorio Norte para comparecer por el conflicto legal con Universal Music. Acompañado de él venían sus papás, quienes también debían comparecer.

Cronología del caso Universal Music vs. Christian Nodal

El cantante Christian Nodal enfrenta desde 2021 un conflicto legal que escaló a niveles penales. Lo que comenzó como una diferencia contractual terminó en una contrademanda por presunta falsificación de documentos, proceso que involucra a su familia.

Inicio de la disputa: el contrato, la ruptura y la llegada a Sony

Nodal firmó su acuerdo discográfico con Universal Music en 2017. La relación se mantuvo estable hasta 2021, cuando el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’ no llegó a un acuerdo con la disquera para la renovación de su contrato, aunque tampoco se dio por finalizado.

Christian Nodal terminó su relación con Universal Music en 2021. (Foto: Pexels/ Cuartoscuro)

Universal reclamó que el contrato todavía estaba vigente, por lo que ni el artista ni alguna otra disquera estaban autorizados para la utilización de su música, previo consentimiento de ellos.

“No van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera, esperen muy pronto música nueva”, respondió el esposo de Ángela Aguilar en un video vía redes sociales, y tiempo después firmó con Sony Music.

Aumenta la tensión: las acusaciones de falsificación

La crisis legal se profundizó cuando Universal Music presentó una demanda en la que afirmaba que Nodal y su familia usaron 32 documentos presuntamente falsificados, entre ellos contratos supuestamente firmados por el notario Luis Fernando Ruibal Coker.

El notario negó tener relación con esos documentos, y los peritajes avalados por la Fiscalía respaldaron su afirmación. En la misma línea, los peritos concluyeron que las firmas no coincidían con las del notario.

El abogado de Universal declaró entonces que la conducta podría encuadrar en el delito de fraude genérico, pues los papás de Nodal aceptaron los términos de la disquera. “Tú vas a interpretar las canciones, pero el dueño de las obras soy yo (…) firmaron y estuvieron de acuerdo, pero luego nos demandaron y desconocieron estos acuerdos”.

Cristian Nodal habrían falsificado documentos, asegura Universal Music. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

La etapa judicial: audiencia, medidas cautelares y posibles consecuencias

En septiembre de 2025, un juez federal del Reclusorio Oriente recibió la solicitud de una audiencia inicial para que Nodal y sus padres respondieran por el delito de uso de documento falso.

“Universal Music hace un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero él se alejó de la disquera e incumple el contrato y demanda a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”, explicó Richter.

Incluso, el abogado mencionó que, en caso de no acudir a la audiencia de este 18 de noviembre, se podían tomar medidas cautelares contra el famoso cantante de regional mexicano. “En caso de hacer caso omiso, el juez de control podrá ordenar en su contra alguna forma de conducción al proceso, como sería una orden de comparecencia o de aprehensión”.

Impacto para su carrera: ¿puede perder sus canciones?

Más allá del terreno penal, la disputa tiene consecuencias directas en su música. Si Universal gana la demanda, Nodal podría perder la titularidad legal de varias canciones icónicas de su repertorio musical, lo que impactaría su capacidad de interpretarlas en vivo.

Entre los materiales involucrados se encuentran tres álbumes fundamentales:

Me Dejé Llevar (2017)

Ahora (2019)

AYAYAY! (2020)

La postura de Christian Nodal

Nodal es firme en su defensa pública. En diversas ocasiones, afirmó que las acusaciones son de “mala fe” y que tanto él como su familia son inocentes.

“Yo no tengo ningún contrato vigente con ellos (Universal), repito. No quise firmar con ellos y por eso están haciendo todo esto a la mala”, comentó el artista en un video que compartió en sus redes sociales cuando inició el conflicto.