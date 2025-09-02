Cazzu revela que Nodal no permite a Inti viajar con ella: ‘Tenemos el control sobre ti y tu hija’

Cazzu aseguró que Nodal no otorgó el permiso para que ella viaje con Inti a otros países. (Foto: Cuartoscuro)

Cazzu y Christian Nodal nuevamente están en la polémica, ahora porque la cantante argentina reveló que el esposo de Ángela Aguilar no otorgó el permiso para que la menor de edad pueda viajar a otros países.

La ‘Nena trampa’ explicó que ella requiere llevar consigo a Inti durante sus giras para poder cuidarla, no porque “se la quiera robar”.

La cantante argentina dio estas declaraciones durante su visita a México, para promocionar su nuevo libro ‘Perreo’, que es una autobiografía.

Cazzu visitó México para presentar su libro 'Perreo' y en su visita reveló detalles de su actual relación con Nodal. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Cazzu no puede viajar con su hija?

Cazzu, expareja de Nodal, contó que en una reunión con su abogada y el representante legal del intérprete de ‘Dime como quieres’, se enteró de que el papá de su única hija no autorizó que la menor de edad salga de Argentina, país donde actualmente radica.

El objetivo de obtener el permiso es para que Inti la acompañe durante la gira de Cazzu por México y otros países.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como ese día, tuve ese sentimiento horrible de que el mundo es devastador (...) Me sorprende, los dos trabajamos de lo mismo, él sabe que necesitamos ir a muchos lugares”, declaró en el pódcast de Se regalan dudas.

La abogada de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, ofreció alternativas como un permiso especial antes de los 5 años, pero solo recibió la negativa del representante legal del cantante Christian Nodal, que no estaba presente en la reunión.

Cristian Nodal no estuvo en la reunión donde Cazzu se enteró de que no tenía el permiso para viajar con su hija. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

“Fue el abogado quien me dijo ‘no se preocupen, mi cliente que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’, hicimos un silencio de muerte (...) contra eso no me da el corazón, contra todo sí, soy combativa, pero contra el sistema no, ese hombre me miró a los ojos y sin decir nada me dijo ‘tenemos el control sobre ti y tu hija’, fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Finalmente, Cazzu, exnovia de Nodal, decidió no proceder legalmente en contra del papá de su hija porque es “luchar con el monstruo de la misoginia del patriarcado”, una batalla que ella eligió no tener.

“Tengo el privilegio de no ir a juicio porque puedo cuidar a mi hija sin ir a rogarle a un juez para pedirle el permiso con pruebas, no me la voy a robar, es para cuidarla, en el momento en que llegue con un permiso y solo se apruebe de mi lado, no exista La Jefa, ni Cazzu, ahí soy un número, soy una delincuente″.

¿Nodal paga manutención a Cazzu de su hija Inti?

Otra de las polémicas de Nodal y Cazzu comenzó cuando la cantante argentina fue entrevistada por diversos medios en el aeropuerto de la CDMX, donde ella contó que él no le da suficiente manutención para cubrir gastos de su hija Inti, además descartó iniciar un proceso legal.

Cazzu reveló que Nodal le paga muy poco como manutención de su hija Inti. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

“Sí y no. No tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está (...) Elijo las batallas que voy a pelear y una legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que no tengo la energía”.