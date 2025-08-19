Este ‘trolleo’ duró más que el ‘silencio incómodo de Nodal’: Así nació el trend viral que alcanzó al Injuve

No bastaron los memes para Christian Nodal por su participación en SuperNova Strikers 2025, porque surgió una nueva tendencia a consecuencia de su silencio ‘incómodo’ que tuvo ante una pregunta de Adela Micha acerca de Ángela Aguilar.

El trend ‘alcanzó’ al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve), que publicó un video donde aseguró que el silencio del artista le alcanzó para diseñar un cartel.

El cantante tuvo una charla con la periodista donde también hablaron acerca de la separación de Cazzu y la petición de disculpas de Nodal a la artista argentina, entre otros temas, pero principalmente de su relación amorosa con ‘Angelita’.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque la relación amorosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar se hizo oficial en mayo de 2024, a dos semanas de informar que se separó de Cazzu.

Una semana después, ellos se casaron en una ceremonia en espiritual en Roma de manera “espontánea y no planeada”.

Sin embargo, la historia de amor de Nodal y Ángela se remonta a cuando el cantante se integró al show de Jaripeo sin fronteras, cuando él tenía 18 y la hija de Pepe Aguilar tan solo 13.

"Siempre la vi como súper bella, talentosa, mucho respeto, y era mutuo. No existía un coqueteo, no existía algo así“, contó con Adela Micha.

Durante la pandemia, ellos tuvieron una “conexión muy bonita” y Nodal marca este momento como el inicio del romance con ella, pero se detuvo porque “era una niña”.

“Todo pasó en la pandemia cuando le mandé la canción a mi suegro para que la aprobara, la de ‘Dime cómo quieres’. Ahí fue donde surgió el romance con ella (...) tuvimos algo muy bonito, algo hermoso, conectamos, estábamos hablando por videollamada todo el rato".

Los dos terminaron esa relación y no volvieron a convivir hasta 4 años después. Él aseguró que durante su relación con Cazzu, nunca se mensajeó con Ángela ni tuvo ningún tipo de acercamiento con la joven, de esta forma negó una infidelidad a la argentina.

¿Cuál es el origen de los memes de la entrevista de Nodal y Adela Micha?

Uno de los momentos más destacados de la plática entre Micha y el intérprete de ‘Dime como quieres’ fue el tiempo que tardó ser cuestionado acerca de su relación con Ángela Aguilar.

La periodista le preguntó si se imaginaba amando a otra mujer en ese momento, lo que llevó al cantante a un silencio que muchos interpretaron como una señal de incertidumbre. La reacción de Nodal fue compartida en redes sociales, donde usuarios se burlaron del momento y lo convirtieron en memes.

“En este momento de mi vida, no”, contestó luego de pensar en su respuesta y luego agregó: “Mira, tengo 26 años, si voy a vivir hasta los 70, me interesa todos esos años vivirlos con ella, si no estoy con ella, ya no va a existir compromiso ni para nadie más”.

La declaración de Christian Nodal generó memes en redes sociales donde aseguraron, a modo de burla, que pudieron realizar diferentes actividades “tardadas” en lo que el cantante de música regional mexicana daba su respuesta.

Los videos al respecto se convirtieron en tendencia en las redes, principalmente en TikTok.