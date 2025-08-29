Adela Micha se deslinda de polémica por entrevista con Christian Nodal: ‘Nadie lo obligó a hablar’

La entrevista de Adela Micha con Christian Nodal generó mucha polémica. Al respecto, la periodista respondió a rumores.

Si de entrevistas polémicas hablamos, está la conversación de Christian Nodal con Adela Micha, en donde el cantante reveló información sobre cómo terminó su relación con Cazzu y el inicio de la historia de amor con Ángela Aguilar, algo de lo que la periodista ‘se deslinda’.

En la entrevista de Adela Micha al cantante de música regional mexicana, Nodal ‘se disculpa’ con Cazzu por terminar con ella, pero también revela detalles de cuándo volvió a ver a Ángela, un viaje que hicieron juntos y el día que se casaron en Roma… ¡Todo el mismo mes!

Aquella información generó polémica porque, para muchos internautas, los tiempos no cuadraban y, por ello, dieron por sentado que el artista mexicano engañó a ‘la jefa’ con la menor de la dinastía Aguilar.

¿Qué opina Adela Micha al respecto? La entrevistadora conversó con algunos medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para desmentir algunos rumores.

La entrevista de Christian Nodal desató memes en redes sociales. (Foto: Edgar Negrete/Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Adela Micha niega responsabilidad en declaraciones de Christian Nodal durante entrevista

Desde que se publicó la entrevista, el pasado 13 de agosto, ya acumula más de 5 millones de visualizaciones en YouTube y generó repercusiones y polémica alrededor de la vida privada de Nodal.

“Pues la verdad no (creí que fuera una entrevista polémica). Digo, Cristian es un buen tipo, y pues polémico su historia, pero todo bien”, asegura Micha a los reporteros.

Por ello, Adela Micha no se siente con alguna especie de responsabilidad, pues las declaraciones que ofrece cada entrevistado (en este caso Nodal), son responsabilidad de él, y no de la entrevistadora.

Además, se generaron rumores de que, presuntamente, le ofrecieron dinero a la periodista para no publicar la entrevista, pero ella asegura que fue un proceso profesional donde el cantante Christian Nodal participó voluntariamente.

“Eso es absolutamente falso (…) Todo estuvo correctamente. Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie le obligó a hablar, ni yo ni nadie”, recalca la titular de La Saga.

Adela Micha asegura que no forzó a Christian Nodal para dar declaraciones. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Así describe Adela Micha a Nodal como entrevistado

La entrevista, que duró más de dos horas, tuvo momento de plática muy fluida, aunque también hubo algunos de tensión, como el ‘silencio incómodo’ de Nodal (que provocó memes).

Los medios presentes, entre ellos Despierta América, cuestionaron a Adela Micha por una supuesta amistad entre ella y el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, la cual niega. De hecho, describió a Nodal como un gran entrevistado con el que podría entablar una relación amistosa, sin que esto signifique que ya la hubiese desde antes.

“Como entrevistado, ahora sí que ‘flojito y cooperando’. Muy amable, muy cariñoso, muy generoso con su tiempo, con su espacio (…) No, no somos amigos, muchachos. Fue un entrevistado como muchos de los que entrevisto, la neta”, expresa.

¿Qué dijo Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha?

Christian Nodal reveló detalles sobre su vida personal, incluyendo la separación con Cazzu, madre de su hija Inti. El cantante de regional mexicano explicó que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo, después de seis intentos previos por salvar la relación, y dejó en claro que Ángela Aguilar no fue la causa de la separación, pues “no existía” en ese momento.

Cristian Nodal reveló varios aspectos de su vida personal en entrevista con Adela Micha. (Foto: Caurtoscuro) (Graciela López Herrera)

Con arrepentimiento, ofreció disculpas a Cazzu por no darle el tiempo necesario para asimilar el dolor y la tristeza, aunque reconoció que su romance con Ángela Aguilar tuvo que hacerse público tras la filtración de fotos y videos.

El 20 de mayo le informó a Cazzu que ya salía con alguien y, para el 25, ella ya sabía que se trataba de Ángela Aguilar. Incluso, compartió que el 29 de mayo celebraron una unión espiritual en Roma, una decisión espontánea que él describe como resultado de haber encontrado “un amor verdadero y por las razones correctas”.

Su intención al dar esta entrevista fue proteger la imagen de su hija y aclarar rumores de infidelidad y abandono, de acuerdo con lo que él mismo expuso.