El influencer Kunno es hospitalizado tras accidente automovilístico: ‘Terminé con un esguince cervical’

Kunno, el influencer regiomontano y amigo de la cantante Ángela Aguilar, fue internado en un hospital durante unas horas luego de sufrir un accidente, ya que se le detectó una lesión en el cuello.

“Tuve un choque automovilístico”, escribió el creador de contenido en sus historias de Instagram, aunque no compartió detalles sobre el accidente, explicó que de forma inicial presentó síntomas como inflamación en la parte superior del tórax.

“Estoy en el hospital, me están poniendo todos los trucos para estar feliz, esperamos todo salga bien”, añadió sobre su estado de salud el influencer, quien también se ha mostrado cercano a Christian Nodal, el cantante de música regional mexicana.

¿Cuál es el estado de salud de Kunno tras el accidente?

El tiktoker compartió algunas fotografías desde el hospital, en las cuales se le ve ingresando en camilla a la clínica, en donde explicó que tras el accidente tuvo inflamación en el hombro, el pecho, el cuello y la espalda.

El accidente sucedió por la noche del 26 de noviembre, ya que los estudios fueron realizados durante la madrugada del jueves, entre ellos se incluyó una radiografía en la columna cervical.

De acuerdo con los resultados que compartió Kunno en sus historias, los médicos encontraron que la columna no había sufrido afectaciones de gravedad, ya que conserva su forma, número y disposición habitual.

Kunno compartió detalles sobre su estado de salud mediante redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de ello, se le diagnosticó una ligera lesión en la zona del cuello: “Gracias a Dios todo bien. Al final terminé con un esguince cervical de segundo grado, sin embargo, ya no tengo dolor ni inflamación”, explicó horas más tarde.

En las fotografías que compartió Kunno, se le puede ver utilizando una bata de hospital así como un collarín para inmovilizar el cuello; sin embargo, poco después cumplió con sus compromisos laborales.

Pues el creador de contenido es uno de los participantes del reality show Las estrellas bailan en Hoy, por lo cual se presentó en los ensayos como lo hace de forma habitual e incluso se quitó el collarín por un momento.

Luego del ensayo subió una historia más en donde se volvió a poner el dispositivo en el cuello y comentó: “ahora sí no me pueden decir que no me quiero quedar en la competencia, ayúdenme con los votos” e incluso bromeó al decir que aún sentía el efecto de los medicamentos.

¿Qué es el esguince cervical que sufrió Kunno?

Gaias Clínica explica que el término de esguince cervical, como el que sufrió el creador de contenido mexicano, se usa casi como sinónimo de latigazo cervical, que en términos médicos se conoce como hiperextensión cervical.

El latigazo cervical se presenta luego de un movimiento rápido y enérgico del cuello, hacia atrás y hacia adelante, el cual provoca lesiones, de acuerdo con el portal especializado en salud Mayo Clinic.

El esguince cervical como el que sufrió Kunno es común en personas que tiene accidentes automovilísticos. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Por lo general, el latigazo cervical se produce cuando un vehículo choca a otro por detrás, lo que posiblemente le sucedió a Kunno, aunque también se puede presentar en accidentes deportivos, por el abuso físico y por otros tipos de traumatismos, como una caída, agrega el portal.

A pesar de ello, en la mayoría de los casos, las personas que sufren un latigazo cervical suelen mejorar en pocas semanas, siempre y cuando sigan las recomendaciones de los médicos.