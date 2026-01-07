⁠'Cometí un error, me arrepiento’: Ginny Hoffman revela cómo inició proceso legal contra Héctor Parra

Ginny Hoffman, expareja de Héctor Parra y mamá de Alexa, compartió algunos detalles del proceso legal contra el actor.

El actor Héctor Parra está en la cárcel, enfrenta una condena de 13 años y 10 meses de prisión por corrupción de menores y abuso sexual cometida hacia su hija Alexa, fruto de su relación con Ginny Hoffman, quien recientemente habló del caso.

Desde que Alexa Hoffman señaló a su papá públicamente por tocamientos indebidos, Ginny apoyó incondicionalmente a la joven, aunque admite que al inicio del proceso cometió un error.

Sin embargo, está satisfecha de que el actor de La Usurpadora cumple una condena en prisión, y espera que su Daniela, hermana de Alexa, reconsidere su postura en el caso, donde siempre ha salido en defensa de su papá.

Ginny Hoffman reconoce error en denuncia contra Héctor Parra

Durante una entrevista en Rayos X Podcast, programa de su hermano Ryan, la actriz admitió un error al momento de hacer la denuncia, algo que lamenta por ella y su hija Alexa: el dar su testimonio a una revista de espectáculos, donde el caso se mediatizó.

“Cometimos un error fatal, fatal, y que hoy sí lo digo, lo cometí; puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas”, expresa la también hermana de YosStop.

Alexa Hoffman y su mamá, Ginny Hoffman, denunciaron a Héctor Parra. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En aquel momento, se especuló que ella y su hija, entonces menor, recibieron un beneficio económico por la entrevista, cosa que niega rotundamente. “¿Venderla (la noticia)? Eso jamás. Ya retamos a unas personas que salieron a decir que ya vieron la factura de lo que me pagaron. Ni se nos ofreció, ni lo pedimos, jamás”.

Otro de los que considera como error en el caso fue que, durante un encuentro con medios, a Ginny Hoffman se le preguntó por qué Alexa no veía a su papá, el actor Héctor Parra.

“Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”, declaró en aquel entonces. Ahora, Hoffman explica que se equivocó al hacer esa declaración, pues Alexa no quería en ese momento que se hiciera pública la situación.

“Nosotras ya sabíamos que íbamos a hacer una denuncia por esto que había sucedido, pero Alexa no quería que nadie supiera, o sea, ella no quería que el papá supiera que lo íbamos a denunciar”, menciona.

Ginny Hoffman asegura que su hija Alexa Parra Hoffman no quería que se supiera del caso. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

La reacción de Héctor Parra, según Ginny Hoffman

En cuanto se publican las declaraciones de Ginny, Héctor Parra y su hija Daniela acudieron a diversos programas de TV para pedir una explicación y que se aclararan las palabras de Hoffman para referirse a él.

“Ellos dicen que nosotras somos quienes lo hacen mediático, cuando ahí están las pruebas de que es él quien sale con su otra hija, que también se me hizo patético (…) de no salir él a dar la cara como hombre a decir las cosas que él quería decir. Puso a su hija de por medio porque es lo que hace siempre: aventar a sus hijas por delante”.

¿En qué momento decide Alexa denunciar a su papá, Héctor Parra?

En el mismo podcast, la actriz de Chiquilladas aseguró que, en cuanto Héctor salió a ‘desafiarla’ y pedir que se aclarara la situación, fue cuando Alexa decidió que la situación se hiciera pública.

No obstante, frente a una cámara le parecía retador todavía, por lo que prefirió hacerlo para un medio escrito y es por eso que salió en una revista de circulación nacional.

“Alexa reacciona y dice ‘se acabó’, porque él dice en esas entrevistas, ‘que salga Alexa y explique todo lo que le hice’, entonces ella reventó en ese momento y dijo: ‘ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo? Lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo. ¿Eso es lo que quiere? Es lo que voy a hacer’”, menciona Ginny.

Alexa le dijo a su mamá que fue víctima de amenazas, chantajes y manipulación de su papá, quien actualmente está en el Reclusorio Oriente.