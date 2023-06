Ginny Hoffman y Héctor Parra: Así fue la historia en pareja de los actores

Ginny Hoffman y Héctor Parra iniciaron una relación amorosa de una forma inesperada cuando se fueron a vivir juntos, por lo que procrearon a su hija Alexa, quien posteriormente denunció al actor por abusar de ella cuando tenía entre 6 y 14 años.

Luego de ser encontrado culpable del delito de corrupción de menores, Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses en prisión ante sus negativas al asegurar que Ginny manipuló a su hija en su contra.

¿Cómo fue la relación de Ginny Hoffman y Héctor Parra?

De acuerdo con las declaraciones de Parra, se enamoró de Ginny en 2012 cuando tenía problemas económicos y personales, por lo que se ofreció a ayudarla. Entonces, la actriz de Chiquilladas había perdido su contrato de exclusividad.

“Ella tenía un problema porque no tenía trabajo, le habían quitado la exclusividad y tuvo que dejar su departamento. Por la situación, yo le ofrecí que unos días usara mi departamento, en lo que buscaba con calma a donde poderse ir”, dijo Parra a Venga La Alegría.

Además, la actriz tenía problemas con su anterior pareja, lo que Héctor vio como una oportunidad. “Me entero que traía broncas con aquel, estaban como en la pausa de espérame tantito, hay que pensarla. Ahí dije: ‘aquí estoy yo, llora en mi hombro’. Sí me enamoré enloquecidamente”, agregó.

Luego de 6 meses juntos la situación entre ellos cambió hasta que un día le dijo que no estaban funcionando por irse a vivir juntos tan rápido. Según su versión, fue cuando le comunicó que estaba embarazada.

Sus problemas aumentaron cuando le recomendó atenderse con su primo ginecólogo obstetra, pero supuestamente ella se negó ya que buscaba la mejor atención. “Empieza una lucha. Fue afectando un poquito también la economía nuestra porque yo cargaba con todo”.

Aunque se le había aconsejado no dar a luz naturalmente por su morfología y el tamaño de la bebé, Parra argumentó que no hizo caso, por lo que el parto se complicó y le dejó una deuda en el hospital de cerca de 200 mil pesos, en parte que fueron cubiertos por el médico ante el error que puso en riesgo la vida de ambas.

“No tenía signos vitales”, contó, además que le habrían desgarrado la vejiga y el útero a Ginny, por lo que sufrió de una hemorragia. Luego de 6 años se separaron en 2007, en parte porque la acusó de tratar mal a su hija mayor Daniela Parra. “El día que yo le dije ‘me voy de la casa’ fue porque me dijo: ‘Si no quieres que sea grosera y trate mal a tu hija, no la traigas’”.