‘Los amo, pareja hermosa’: ¿Cuál es la relación entre Fernando Carrillo y Nicolás Maduro?

Fernando Carrillo fue novio de Delcy Rodríguez, pero esta no es la única relación que tuvo el actor con personajes importante del gobierno de Venezuela, pues también se lleva muy bien con el recién capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La postura política del actor, quien apoya abiertamente a Maduro y Flores desde hace tiempo, resulta polémica; incluso, la cantante María Concho criticó a Fernando Carrillo recientemente.

En días pasados, el actor que fue novio de Adriana Fonseca defendió al presidente de Venezuela, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por presunto narcoterrorismo.

¿Qué dijo Fernando Carrillo de Nicolás Maduro?

Tras la captura de Nicolás Maduro, el actor dio una entrevista para el programa Pica y se extiende de Telemundo, en el que entró en debate con los presentadores.

Para Carrillo, Nicolás Maduro y Cilia Flores son inocentes de todo lo que se les acusa, y considera como un abuso la forma en que, a manos de la Delta Force del Ejército de EU, se les detuvo.

Nicolás Maduro fue detenido la madrugada del 3 de enero. (Fotoarte El Financiero / Bloomberg)

“Van a tener que demostrar esas acusaciones que son falsas, me molesta. Yo me juego mi carrera, porque me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa (Cilia Flores) son una pareja hermosísima, los tienen castigados desde 2001 con el primer golpe de estado”, mencionó en la emisión.

Esta opinión le valió una discusión con los panelistas del programa de Telemundo, entre los que estaban la cantante Karina y la modelo Aleska Génesis.

¿Cuál es la postura política de Fernando Carrillo?

Desde hace muchos años, el actor de Rosalinda junto a Thalía, tiene una postura política de izquierda, misma que apoya abiertamente y, asegura, por eso lo censuran en varios medios de comunicación.

“Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión a los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional”, señaló en entrevista con Moria Casán.

Así es el apoyo que Fernando Carrillo le da a Maduro y Cilia Flores

El actor es de los pocos que defiende abiertamente al presidente Maduro y su esposa, pues llevan una relación cordial y cercana.

A través de sus redes sociales, el actor de la telenovela mexicana María Isabel lleva varios años promoviendo el gobierno de Nicolás Maduro, y asegura que en Venezuela no hay dictadura, como se asegura en distintos sitios.

Videos y fotos en sitios como Instagram lo muestran acompañado de Maduro, papá de ‘Nicolasito’, y a Cilia Flores, mamá de ‘Los Chamos’. Incluso, en algunos videos bromean con el actor.

“La Primera Dama que te ama”, dice Maduro en un video en el que los tres se abrazan. “Yo también los amo, pareja hermosa (…) agradezco ese amor de Nico y super Cilita”, coloca en la descripción del mismo clip.

En otra publicación se define a sí mismo como ‘Nicocilista’, un término que él mismo instauró para describir su postura y poyo a ambos políticos venezolanos.

“El ‘Nicocilismo’ es la naciente vertiente política, basada en el amor, la lealtad y la comunicación global. Influenciada por el Chavismo, socialismo y humanismo, y fundamentada en lo más profundo del Bolivarianismo. Que viva el amor”.

Fernando no solo comparte recuerdos de su trabajo en telenovelas; en diferentes podcasts promueve el chavismo y asegura que el pueblo Venezolano está del lado de Maduro, al que describe como ‘discípulo’ de Hugo Chávez y un gran amigo, sin ahondar en qué tanto se frecuentan.