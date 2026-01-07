‘Espero casarme’: Así fue la relación de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez, presidenta interina venezolana

Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez tuvieron una relación que duró tres años, de acuerdo con el actor venezolano. (Foto: Cuartoscuro/ EFE/ Unsplash)

En medio de la complicada situación política de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro, el actor Fernando Carrillo dedicó un espacio para elogiar a Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, con quien afirma haber tenido una relación.

A lo largo de su vida, el protagonista de telenovelas mexicanas como Soy tu fan inició romances con diferentes famosas, como la venezolana Catherine Fulop y la mexicana Adela Noriega.

A pesar de ello, una de las parejas que recuerda con más cariño es a la política Delcy Rodríguez, con quien dijo haber tenido una relación estable que duró algunos años, mucho antes de que se convirtiera en presidenta interina de Venezuela.

¿Qué sabemos de la relación de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez?

El actor de Rosalinda —novela en la que compartió créditos con la cantante Thalía— había hablado con anterioridad de su vínculo con Delcy Rodríguez, aunque se negaba a aclarar públicamente si se trataba de la hermana del político Jorge Rodríguez.

No obstante, en una reciente conversación con Noticias Oriente reveló que sí era ella con quien sostenía una relación: “Conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela (…) fue mi pareja”, comentó.

El actor no brindó demasiados detalles al respecto; sin embargo, durante una entrevista anterior a un medio venezolano comentó que su relación con Delcy Rodríguez era estable e incluso regresó a vivir al país en ese momento.

El actor Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fueron novios por 3 años. (Cuartoscuro/EFE/Pexels Kristina Paukshtite)

“He estado en Venezuela totalmente, porque además tengo al amor de mi vida aquí (...) con la que espero casarme, Delcy Rodríguez. Yo pienso que me debía a mi país y debo estar acá”, comentó.

Aunque en aquella ocasión se negó a aclarar si se trataba de la política venezolana, la elogió por sus cualidades: “Es una de las mujeres más brillantes que he conocido, más nobles”, dijo, y explicó que había aprovechado su estancia en su país para pasar tiempo con sus seres queridos y con Delcy.

“En estos dos años he estado con Delcy, con mi familia, he estado tratando de ayudar en lo que se pueda”, dijo en aquella ocasión. Además, en la entrevista con Noticias Oriente añadió que la relación se extendió por más tiempo.

“Así es, (fuimos pareja) por tres años. Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida”, indicó. Aunque no explicó qué sucedió, en otro encuentro con el periodista Vladímir Villegas señaló que la política fue quien decidió finalizar la relación.

“Me botó Catherine Fulop y me botó Delcy (...) Las respeto a ambas, les deseo siempre lo mejor y no vamos a hablar al respecto”, indicó en esa ocasión sin dar más detalles.

¿Qué opina Fernando Carrillo de Delcy Rodríguez?

Luego de haber sido pareja durante tres años, Fernando Carrillo aseguró que Delcy Rodríguez es una mujer íntegra a quien recuerda con gran cariño: “Es la mujer más inteligente; hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida”.

El actor también está convencido de que Delcy sería incapaz de traicionar a Nicolás Maduro, luego de que se rumoró que presuntamente fue una pieza importante en la aprehensión del político.

Fernando Carrillo defendió a Delcy Rodríguez. (Forto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Saúl López)

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente”, comentó.