‘Pésima aeromoza, terror de persona’: Bellakath denuncia agresión verbal en avión hacia Francia

La cantante Bellakath peleó con pasajeras y una azafata en un vuelo con destino a Francia.

Pese a ser ‘la reina del reguetón mexicano’, la cantante Bellakath sufrió recientemente un percance mientras viajaba a Francia, donde la agredió una azafata del avión en el que iba, gracias a otras pasajeras.

Aunque algunos pensaron que fue en Air France, con la que León Larregui se peleó hace unos meses, se trata de otra aerolínea; dijo que su experiencia de vuelo fue terrible gracias a esa situación.

Incluso, asegura que estuvieron a punto de bajarla del avión en el que iba acompañada de 5 familiares para disfrutar de unas vacaciones en París, Francia.

Bellakath se queja de pasajeras en vuelo a Francia

Durante un vuelo de Finlandia a Francia con la aerolínea Transavia, la cantante de ‘Reggaeton Champagne’ se sentó en su respectivo asiento sin molestar a nadie y utilizó su celular sin audífonos para ver videos, lo que aparentemente disgustó a un par de pasajeras.

“Escucho cómo una pendeja está hablando francés; pensé que se estaba comunicando con su amiga, pero cada vez la escuchaba hablar más fuerte. De pronto me así hace (la toca); me emperra que me toquen, y me dice en inglés que si podía ponerme audífonos", menciona la artista mexicana en un video a través de redes sociales.

La cantante Bellakath se peleó con pasajeras en un avión. (Cuartoscuro)

Para Hilda Katherinne Huerta Díaz, conocida artísticamente como Bellakath, la forma en que le pidieron que bajara el volumen le pareció grosera, por lo que no accedió.

“Me emputó la forma en que me lo dijo, y dije: ‘No, I don’t have’”, expresó la intérprete de ‘Vaquero’, lo que provocó molestia de las pasajeras, quienes pidieron la intervención de una azafata.

Bellakath se pelea con azafata

Cuando la trabajadora de la aerolínea llegó, fue tajante y grosera con la cantante, según su relato. Además, las otras pasajeras se burlaron.

“Neta, pésima aeromoza, terror de persona; me dice bien feo: ‘Sí, bájale’. Las perras estas comienzan a reírse de que la otra pendeja me había dicho”.

Aunque sí bajó el volumen por unos momentos, la cantante le subió gracias a su descontento; incluso, tuvo pensamientos intrusivos que después calmó, pues no quería arruinar sus vacaciones en familia.

“Investigué qué pasaba si golpeaba a alguien en el avión, pero pensé: ‘Mi viaje parisino no me lo van a arruinar, a la verga, yo vine por un motivo y es tomarme fotos en París’”, expresa en la narración.

Al darse cuenta de que no era la única haciendo ruido en el vuelo de Finlandia a París, Bellakath le reclamó a la azafata por no decirle a los demás que guardaran silencio.

“Me dijo que no era lo mismo el volumen del celular a que ellas estuvieran platicando. Güey, si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, pinche estúpida, naca, que Transavia te corra por perra, estúpida y discriminatoria. Que encuentres mi perfil y sepas que soy la Bellakath”, menciona enojada.

¿Iban a bajar a Bellakath del avión?

La situación escaló cuando la aeromoza tomó el teléfono del avión; la cantante de música urbana asumió que la bajarían del avión, por lo que se puso nerviosa, pero mantuvo firme su postura.

Al final, no la bajaron y sintió que ‘ganó la batalla’, pero eso no quita la mala experiencia que vivió con la aerolínea europea.

“Llamó como para que me bajaran, dije: ‘Ahorita donde suban, güey’. La aeromoza me dijo las cosas gritando, yo no me dejé, yo también le grité (…) en mi mente dije, ‘Si me bajan pues pido otro vuelo, a la verga’, pero ya como que ni la pelaron y yo de que: ‘A huevo’”.