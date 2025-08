Con ‘Britney señal’ y groserías: Así fue el altercado de León Larregui con empleados de Air France

Con insultos y señas obscenas es como captaron al cantante León Larregui en un aeropuerto. Se trata de un video que salió a la luz luego de que el vocalista de Zoé señalara a la aerolínea Air France por vetarlo.

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas”, afirmó León Larregui en una serie de publicaciones que realizó en su cuenta de X, en donde compartió que incluso los empleados de la aerolínea francesa llamaron a la Guardia Nacional.

Hasta ahora el intérprete de Soñé —un tema de la película Amarte Duele — no compartió qué pasó durante el altercado; sin embargo, un video mostró parte de la nueva polémica de León Larregui.

¿Qué hizo León Larregui? Así fue la discusión en el aeropuerto

La revista TVNotas compartió el clip en donde se puede ver al vocalista de la banda de rock Zoé muy molesto, hablándoles a personas que están fuera de la toma, mientras camina con sus maletas por un pasillo.

No es claro lo que dice, debido a que el músico arrastra las palabras al hablar; sin embargo, se pueden escuchar que les dijo algunas groserías e incluso levantó el dedo de en medio en señal de desdén y enojo.

“Déjame estar aquí. Tómala por…, pinche looser, cabrón”, es parte de lo que se escucha en el clip. Luego de los insultos, León Larregui se retiró en compañía de otra persona, mientras arrastraba sus maletas.

León Larregui compartió que uno de los encargados de la aerolínea llamó a la Guardia Nacional, para sacarlo del avión. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

En sus redes sociales, afirmó que luego de esta situación, una de las azafatas le indicó que no podría volver a volar en Air France, una aerolínea en la que viaja Gerardo Fernández Noroña.

“Me dijeron, siendo platino en Air France: ‘jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. ¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije: ‘mi amor con tal de no ver tu horrible cara, acepto’”, escribió en X.

¿Qué pasó luego de que bajaron a León Larregui de un avión?

León Larregui escribió varios tuits en contra de Air France tras el conflicto y aunque borró gran parte de ellos, algunos fueron recuperados por sus seguidores. En estos, comentó que el altercado fue con uno de los empleados de la aerolínea.

“Lo reté a darnos un tiro en la calle y llamó a la Guardia Nacional”, comentó León Larregui. El artista también se mostró molesto, debido a que no recibió ninguna solución luego de que lo bajaron del avión.

“Quien supuestamente era el encargado de Air France no me dio soluciones (ni) un nuevo boleto. Solo llamó a la Guardia Nacional y obvio (los agentes) hicieron su trabajo, pero al revés. Me protegieron del corrupto Air France”

La situación provocó que el artista continuara quejándose de la aerolínea mediante sus redes sociales, con publicaciones en donde pidió no viajar con Air France, a quien llamó ‘racista’.

La aerolínea se disculpó con el músico por lo que sucedió con el músico y le indicó que puede poner una queja. (Foto: Captura de pantalla)

Ante los post del intérprete de ‘Labios Rotos’, la aerolínea ofreció disculpas por lo que sucedió en el aeropuerto sin brindar más detalles al respecto y le dieron la posibilidad de poner una queja.

“Hola, lamentamos leer esto. Para denunciar y llevar a cabo una investigación a profundidad, le invitamos a presentar una queja en nuestro servicio de atención al cliente”, escribieron.

Aunque prometieron ponerse en contacto de manera inmediata con León Larregui, él tomó la decisión de borrar todas las publicaciones, la única que permanece dice: “Air Frances is caca and racist”. Luego de toda la polémica, el músico se limitó a postear un corazón en X.