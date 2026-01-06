Yolanda Andrade niega rumores sobre presunta eutanasia: ‘Solo Dios sabe cuándo es el momento’

Yolanda Andrade indicó que los médicos llegaron a pensar que padecía la enfermedad de Lyme, al igual que Thalía. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Luego de que la conductora de televisión Yolanda Andrade reveló que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), surgieron rumores de que la presentadora de Montse & Joe estaba considerando acceder a una muerte digna mediante la eutanasia.

Esto, en especial, debido a que la ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que hasta el momento no tiene cura; sin embargo, Yolanda Andrade negó las especulaciones y aclaró que esta opción no se encuentra entre sus planes.

Incluso en la víspera de Navidad, la expareja de Montserrat Oliver aseguró que se enfocaría en cuidar su salud: “No me voy a quedar en la lona; eso me lo enseñó mi amigo Julio César Chávez”, comentó en una entrevista con Sale el Sol.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la presunta eutanasia?

Tras las especulaciones sobre la eutanasia y la supuesta privación de la libertad de la conductora a manos de su hermana Marilé, Yolanda Andrade habló al respecto y negó todos los rumores en una entrevista con el periodista Jorge Carbajal.

La presentadora explicó que, desde que reveló su diagnóstico, ha recibido comentarios negativos: “No ha sido fácil tantos comentarios tan feos (...) Algunas personas me ponen ‘descansa en paz’”, dijo.

Ante ello, afirmó que está consciente de que cuando llegue el momento se irá tranquila; no obstante, aclaró que actualmente no está pensando en métodos para acceder a una muerte digna, como se llegó a decir.

Yolanda Andrade padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que afecta de forma progresiva su capacidad de movimiento. (Cuartoscuro/Pexels Anna Shvets)

“No me voy a hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso (...) Solo Dios sabe cuándo es el momento; quizás tu malosa y tu maloso te vas antes que yo, pero a otro lado, así que buen viaje para todos”, comentó.

También explicó que parte de las especulaciones surgieron porque no respondió de inmediato a los señalamientos; sin embargo, indicó que, debido a su estado de salud, le resulta complicado tomar el celular y contestar mensajes.

“Mi enfermedad se llama ELA, por eso a veces no puedo hablar. Me afecta el habla y todo el cuerpo; me quedo tirada y, obviamente, la luz del teléfono me lastima. Yo no puedo contestar”, explicó. Cabe mencionar que en México la eutanasia no está permitida por las leyes actuales.

¿Yolanda Andrade fue secuestrada por su hermana?

La también exconductora de Netas Divinas negó que su hermana Marilé la haya privado de su libertad; por el contrario, aseguró que ha sido quien la ha acompañado durante este proceso. Asimismo, desmintió que su cuñado, Sergio Araiza, le esté robando dinero.

“No se preocupen por mi dinero, porque eso no importa. Ni estoy secuestrada ni mi hermana me está haciendo daño o alejando de la gente, para nada”, dijo, y añadió que su cuñado es una buena persona.

Al ver que su hermana Marilé comparte su vida con alguien de buenos valores, la presentadora afirmó que “se puede ir en paz”. “Como le dije a él: ‘ya me voy a morir tranquila’, por los valores que yo vi que tiene su familia”, expresó.

Yolanda Andrade desea curarse en 2026; desde hace casi 2 años, su salud se vio comprometida por un aneurisma. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Finalmente, Yolanda Andrade explicó que no está aislada, ya que suele conversar con su amiga Montserrat Oliver y mantiene una relación cercana con la cantante Thalía, con quien habla con frecuencia.

“Todos los días hablo con Thalía en la mañana y en la noche. Ella comprende la enfermedad, porque tiene Lyme. Al inicio, los doctores se confundían y pensaban que lo mío era lo mismo”, comentó.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica que padece Yolanda Andrade?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que afecta las neuronas motoras, responsables de los movimientos voluntarios del cuerpo, las cuales se deterioran de manera gradual, explica el portal especializado en salud Mayo Clinic.

Conforme la ELA avanza y daña las neuronas, estas mueren, lo que ocasiona que dejen de enviar mensajes a los músculos e impide que funcionen con normalidad.

Yolanda Andrade padece ELA, una enfermedad degenerativa para la cual no existe cura. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini).

En etapas iniciales, las personas con ELA presentan pérdida de fuerza muscular y coordinación; con el tiempo, la enfermedad progresa y provoca dificultades para realizar actividades cotidianas, como subir escaleras, levantarse de una silla o deglutir, añade MedlinePlus.

Este sitio señala que hasta el momento no existe una cura para la ELA; sin embargo, hay tratamientos que ayudan a ralentizar el avance de los síntomas y a prolongar la vida de los pacientes.