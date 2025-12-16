Historial de enfermedades de Yolanda Andrade: ⁠De un aneurisma a dos diagnósticos incurables

Yolanda Andrade tiene problemas de salud desde 2023, cuando sufrió un aneurisma.

Otra vez se ve comprometida la salud de Yolanda Andrade, hospitalizada por una recaía gracias a que su sistema inmune está más débil de lo habitual, según confirmó su hermana Marilé.

“Parece que se está recuperando bien, no está en terapia intensiva”, explica el periodista Gustado Adolfo Infante para el programa Sale el Sol, después de hablar con la hermana de Yolanda y de que la noticia de su hospitalización se replicara en diversos medios.

Desde inicios de 2023, la salud de Yolanda Andrade es una ‘montaña rusa’; entre subidas y bajadas, la conductora de TV siempre se muestra optimista, pese a que este año confesó que tiene dos enfermedades incurables, una de ellas progresiva.

Salud de Yolanda Andrade: ¿Qué le pasó a la conductora?

Yolanda Andrade sufrió un aneurisma a principios de 2023, y desde entonces su estado de salud se vio comprometido hasta presentar dificultades para hablar y moverse, por lo que su participación en el programa Montse & Joe es intermitente desde entonces.

Los padecimientos de Andrade, amiga de Julio César Chávez, la llevan periódicamente al hospital, aunque en esta ocasión está internada para descartar cualquier complicación.

Yolanda Andrade pausó algunos meses sus apariciones en TV por condiciones de salud. (Especial / Cuartoscuro)

Aneurisma de Yolanda Andrade

En abril de 2023, Yolanda Andrade, expareja de Montserrat Oliver, preocupó a sus seguidores después de publicar una foto en el hospital; aunque ya iba de salida, no comentó qué le ocurría entonces, pero sí aseguró que estaba viva “de milagro”.

Días después, aclaró a varios medios de comunicación que sufrió de un aneurisma, enfermedad que puede provocar la muerte si no se trata a tiempo.

“Había una confusión de que yo había entrado por una recaída, pero yo no tuve una recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Nada más quería aclarar”, dijo a Telemundo en aquel entonces.

Derivado del aneurisma, utilizó por un tiempo lentes oscuros, pues su ojo se encontraba irritado. En ese entonces, anunció una ‘pausa’ para priorizar su salud, aunque hubo programas en los que estuvo presente.

Un aneurisma cerebral suele no ser peligroso; sin embargo, su ruptura puede representar un grave peligro a la salud (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Foto generada por IA Gemini).

Fotofobia

Otro de los problemas de salud de la famosa que desarrolló por el aneurisma fue fotofobia, una condición que la llevó a usar un parche en el ojo que le dio el aneurisma.

“Cuando vengo a trabajar vengo con muchos ánimos, pero cuando termino de grabar me pongo muy mal (…) estoy completamente exhausta y me cansa demasiado la luz. Ya me dijo mi doctor que era una cosa de fotofobia”, explicó Andrade a medios de comunicación.

La fotofobia es un padecimiento en el que la luz demasiado brillante (como la de los foros de grabación) lastima a los ojos, pero con cuidados adecuados se puede superar.

Yolanda Andrade reveló que tenía fotofobia. (Foto: Especial Instagram / Shutterstock)

Problemas de habla

A mediados de 2024, reapareció en Montse & Joe con Montserrat Oliver, pero a diferencia de otras ocasiones, presentó problemas de habla: arrastrar palabras y balbucear fueron algunos de los que experimentó.

En ese momento no compartió los motivos de su dificultad para hablar, pero su amiga y compañera aseguró que era porque estaba afónica.

“Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete. Resulta que está afónica y no puede hablar; pero mira, te pusieron un pizarrón”, dijo Montserrat. “Ya vi, gracias”, respondió Yolanda.

Durante aquel programa, donde todavía llevaba parche en el ojo, escribió sus preguntas a invitados y ocurrencias en el pizarrón, pues le costaba expresarse verbalmente.

Secuelas del aneurisma

No fue hasta diciembre de 2024 que, aseguró, aquel problema para hablar era una de las secuelas que dejó el aneurisma, por lo que seguía en tratamiento médico tanto en México como en Estados Unidos.

“Algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo en un video compartido por el programa De Primera Mano en aquel entonces.

Se supo que acudió a clínicas de Estados Unidos para hacerse análisis neurológicos y determinar un tratamiento adecuado para ella, además de mudarse un tiempo a la costa y evitar que la altura de la CDMX le afectara.

¿Esclerosis múltiple? Los ‘diagnósticos incurables’ de Yolanda Andrade

No fue hasta agosto pasado, a su regreso a la Ciudad de México, que la examiga de Verónica Castro reveló que tiene dos padecimientos incurables, esto meses después de que el productor Enrique Gou aseguró que, supuestamente, Yolanda Andrade tenía esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade sufrió en 2023 un aneurisma cerebral. Además señaló un diagnóstico de enfermedad degenerativa. (Fotos: Cuartoscuro)

“Tengo dos diagnósticos, y los dos no tienen cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, mencionó en un encuentro con medios de comunicación.

Aunque no mencionó si uno de estos era esclerosis múltiple, la famosa aseguró que uno de sus padecimientos era una enfermedad que empeoraría progresivamente.

“Tengo una enfermedad degenerativa. Bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar y etcétera”, confesó la conductora del programa Montse & Joe.

En octubre regresó a la TV, pero apenas dos meses después tuvo una recaída por la que fue hospitalizada hace unos días; la hermana de Yolanda, Marilé Andrade, no dio más detalles de la salud de la conductora, pero dijo que dentro de lo que cabe se encuentra estable.