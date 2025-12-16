Detienen a presunto involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar

Detienen a un hombre presuntamente relacionado con el asesinato del estilista Miguel de la Mora.

A tres meses del atentado del cual fue víctima el estilista Miguel de la Mora, quien trabajó con artistas como la cantante Ángela Aguilar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que hay una persona detenida por los hechos.

En una ficha informativa, las autoridades capitalinas informaron que el presunto involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora identificado como José ‘N’ fue aprehendido en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

El estilista Miguel de la Mora fue atacado el pasado 29 de septiembre de 2025 a las afueras de su salón de belleza Micky’s Hair Salón de la Ciudad de México, un lugar que llegaron a visitar la cantante Kenia Os y la influencer Priscila Escoto.

¿De qué acusan al presunto involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que la detención de José ‘N’ es resultado de las indagatorias que se han realizado en el caso del también estilista de la modelo Diana Esparragoza.

Esto debido a que se realizó un análisis de las cámaras de vigilancia, en las cuales se encontró que luego del ataque directo los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta negra; no obstante, los videos también muestran un auto blanco en el lugar de los hechos.

Ante ello, las autoridades con ayuda dela Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia comenzaron a estudiar al tripulante del auto.

Las investigaciones arrojaron que presuntamente José ‘N’ fue el encargado de tareas de vigilancia en Micky’s Hair Salón previo al ataque contra Miguel de la Mora, además, su papel en el auto fue importante para que los supuestos asesinos pudieran escapar.

La Fiscalía informó la detención de un presunto involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora en un comunicado compartido en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“De acuerdo con las indagatorias, el detenido (...) conducía el automóvil particular utilizado como muro para permitir que los autores materiales huyeran”, indica el comunicado.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que solicitaron un mandamiento ministerial a un Juez de Control y luego se realizó la detención de José ‘N’.

“Por ello, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los elementos de la Fiscalía se dirigieron a un domicilio localizado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco donde interceptaron al sujeto de 29 años”, indica la ficha.

El presunto involucrado en el asesinato de Miguel de la Mora fue puesto a disposición de “la autoridad que lo requirió en un centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México”, añaden.

Por ahora, las investigaciones en el caso del estilista continúan, además la Fiscalía indicó que el detenido goza de la presunción de inocencia, hasta que no se declare su responsabilidad en los hechos de manera penal.

¿Qué se sabe del asesinato de Miguel de la Mora?

La noche del 29 de septiembre, Miguel de la Mora fue atacado a balazos cuando salía de su salón de belleza. Tras el atentado, el estilista quedó tendido en las escaleras del edificio.

Poco después la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que fueron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes interceptaron al estilista y uno de ellos disparó.

Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Sobre este caso, también se pronunció Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo.

Miguel de la Mora fue un estilista reconocido por las celebridades mexicanas gracias a Micky Hair Salon. (Imagen ilustrativa generada con Gemini IA) (Imagen ilustrativa generada con Gemini IA)

En una publicación en su cuenta de X escribió: ““Este fue un hecho grave. No fue un asalto, no fue cobro de piso, fue un ataque directo. Y hemos ofrecido todo el apoyo a la autoridad para colaborar con las investigaciones y que den con los responsables”.

Por ahora, las investigaciones continúan, según informó la Fiscalía en su reciente comunicado, ya que no se han aprehendido a todos los presuntos responsables del delito.