Muere Abraham Quintanilla, el padre de Selena, a los 86 años

Hasta este momento se desconocen las causas de muerte de Abraham Quintanilla. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

Abraham, quien fue un productor conocido por ser el padre e impulsor de la carrera musical de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años, según confirmó su hijo A. B. Quintanilla mediante una publicación en sus redes sociales.

El también productor de la agrupación Kumbia Kings escribió un breve comunicado: “es con gran pesar en mi corazón que les hago saber que mi padre murió hoy”, indicó sin dar más detalles al respecto.

Hasta ahora, se desconoce cuáles fueron las causas de muerte del padre de la cantante Selena Quintanilla. Tras dar a conocer la noticia, la publicación del productor musical se llenó de mensajes de apoyo para la familia de la ‘reina del Tex-Mex’.

¿Quién fue Abraham, el padre de Selena Quintanilla?

Abraham Quintanilla Jr. nació el 20 de febrero de 1939 en Texas, Estados Unidos, quien dedicó parte de su vida a la producción musical y uno de sus grandes proyectos fue en compañía de sus hijos.

Abraham se casó con Marcella Quintanilla el 8 de junio de 1963, con quien tuvo tres hijos: Suzette, Abraham (apodado A.B.) y Selena, explica IMDb. Cuando aún eran niños, él los hizo parte de una banda llamada Selena y los Dinos.

Las presentaciones de la agrupación familiar se daban en el restaurante Papagayo’s que Abraham Quintanilla abrió en 1979. Este contaba con una pista de baile y un escenario especial para que sus hijos pudieran tocar.

Abraham rápidamente notó el talento que tenía Selena para cantar, por lo cual él mismo la llevó a la primera disquera con la que grabó, llamada EMI Latino, quienes duraron en firmar a la ‘reina del tex-mex’.

La muerte del padre de Selena Quintanilla fue confirmada por A.B. Quintanilla mediante redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

“Al principio, se mostraron escépticos porque era una niña. Dije: ‘Bueno, intentémoslo una vez’, y grabamos una canción”, recordó Quintanilla en el documental de Netflix Selena y Los Dinos.

No hizo falta más para que Selena Quintanilla fuera contratada de inmediato y su carrera comenzara a despuntar con Abraham como el mánager de la intérprete de ‘Como la flor’.

Aunque era su mánager, Abraham jamás dejó de actuar como padre, buscando el bienestar de sus hijos a toda costa, tal como explicó el mismo productor en una entrevista con New York Daily News en 2015.

“De joven crecí en la calle, así que siempre desconfío de todo. Mis hijos no crecieron así porque estaban bajo mi protección y yo los protegía. Me preocupaba que Selena fuera tan confiada”, comentó.

¿Qué películas produjo Abraham, el padre de Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995, luego de que Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, en Corpus Christi, Texas, le disparó, una situación dolorosa no solo para la familia, sino para todas las personas que escuchaban a la artista.

Tras este suceso, Abraham se dedicó a mantener vivo el legado de la intérprete de ‘No me queda más’ al encargarse de la producción de álbumes póstumos e incluso algunas cintas sobre la vida de Selena.

De acuerdo con su perfil de IMBd, Abraham Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena, protagonizada por Jennifer Lopez; además del video Selena Remembered, la cinta Selena: su último adiós y Selena: La serie.

Además de Selena, el amor por la música de Abraham Quintanilla le fue transmitido también a su hijo A.B. quien siguió en este entrono al ser productor de importantes proyectos como los Kumbia Kings. En la actualidad, Abraham se mantenía alejado de los reflectores.