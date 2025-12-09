Muere el comediante ‘El Cometa Show’ a los 40 años: ‘Tu risa vivirá siempre’

Tras su muerte, ‘El Cometa Show’ fue despedido por La Casa de Oscar Burgos, en donde dio un espectáculo en Santa Catarina. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Jesús Alberto González, un famoso comediante mexicano por sus shows de stand up al norte del país, quien era mejor conocido bajo el apodo de ‘El Cometa Show’, falleció a los 40 años.

Mike Salazar, el también comediante y conductor de Zona de Desmadre, fue quien confirmó la noticia mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales, en donde lamentó la partida del también hijo de Jesús González ‘Chis Chas’.

“Hoy despedimos a un grande. ‘El Cometa Show’ no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos”, escribió Mike Salazar en el comunicado, en donde desearon que el comediante esté descansando en paz.

La muerte de 'El cometa show' fue confirmada por el comediante Mike Salazar. (Foto: Captura de pantalla)

“Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuela alto como el cometa que fuiste”, añadió el standupero, sin dar más detalles sobre la partida de Jesús Alberto González; además de él, otras personas se despidieron de ‘El Cometa Show’.

Entre ellas destaca La Casa de Óscar Burgos, un espacio que ofrece shows de stand up con diferentes comediantes invitados, en donde se llegó a presentar ‘El Cometa Show’ como parte de un espectáculo en Santa Catarina.

“Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos cercanos. Gracias Jesús Alberto González por las risas. Siempre estarás en nuestros corazones”, escribió La Casa de Óscar Burgos en una publicación, en donde añadieron un video de la presentación de ‘El Cometa Show’.

¿Quién fue ‘El Cometa Show’, comediante que murió?

Jesús Alberto González Galván fue un comediante quien nació en Monterrey, Nuevo León y desde pequeño tuvo contacto con los espectáculos de comedia, debido a que su papá fue ‘El Chis Chas’.

Jesús González, nombre real del padre de ‘El Cometa Show’, era conocido por contar chistes subidos de tono, además llegó a participar en proyectos junto a ‘el Viejo Paulino’ y la India María, de acuerdo con Distrito Comedia.

En una conversación con el canal de YouTube El Chulo oficial, ‘El Cometa Show’ explicó que en ocasiones él acompañaba a su papá a los espectáculos; sin embargo, él no quería dedicarse a la comedia.

“Mi sueño de niño era ser doctor y nunca pude porque no estudié, era malo para el estudio”, comentó y aunque en el bachillerato estudió para ser operador de quinta rueda, optó por seguir los pasos de ‘El Chis Chas’: “Lo hacía por darle gusto a mi papá”.

Como comediante, Jesús Alberto González Galván se presentaba en diferentes espectáculos en bares y espacios como Zona de Desmadre, en donde, de acuerdo con Mike Salazar, supo ganarse al público.

El comediante también recordó a ‘El Cometa Show’ como una persona alegre y auténtica, quien iluminaba cada momento con su talento. Las últimas publicaciones de Jesús Alberto González fueron sobre su celebración de cumpleaños.

La ocasión que brindó la entrevista con El Chulo oficial, el comediante también compartió que padecía una enfermedad: “Tengo diabetes (...) Me tomo unas pastillas de vez en cuando, la tengo bien controlada”, comentó en su momento.

A pesar de que se han especulado sobre las causas de muerte de ‘El Cometa Show’, hasta este momento no se han confirmado cuáles fueron, ya que sus seres queridos no han hablado al respecto.