Hugo Ortiz: La India María y el dilema fiscal de los mexicanos en el extranjero

Hay algunos casos en los que la ficción se encuentra con la realidad. ¿Será la película de “La India María”, titulada “Ni de aquí, ni de allá”, uno de ellos? Esta película narra las aventuras de María, quien, debido a la falta de recursos económicos para adquirir un tractor acepta la oferta de ir a trabajar a los Estados Unidos hecha por los señores Wilson, turistas estadounidenses que estaban de visita en su pueblo.

Al aterrizar en Los Ángeles, comienzan sus problemas con las autoridades estadounidenses: le revisan su equipaje y le confiscan la caja de chiles que llevaba. Luego, revisan su documentación y descubren que trae visa de turista. Le preguntan el motivo de su viaje, y ella responde que va a trabajar con los Wilson. Le niegan el acceso y le informan que debe regresar a México.

A pesar de esto, logra salir del aeropuerto y llega al centro de la ciudad. Aunque se encuentra con latinos, muchos se niegan a hablar español y a ayudarla. Después de mucho caminar, llega a un bar donde solicita trabajo, le dicen que no la pueden ayudar por no tener “papeles”. A pesar de ello, le proporcionan los datos de un restaurante mexicano donde, le aseguran la contratarán, aunque le advierten que deberá pagar una comisión por ser indocumentada.

Trabajando en el restaurante, María sale corriendo debido a que la “migra” cae de sorpresa en el lugar. Así continúa la historia, de trabajo en trabajo, los cuales pierde por no hacer bien las cosas o por huir de la migra.

El último trabajo de María fue de enfermera de un gringo millonario, ahí la captura la policía junto con el espía ruso que la estaba siguiendo, ya que fue testigo de un asesinato en el baño del aeropuerto de Los Ángeles, el día de su llegada.

En la oficina del Departamento de Migración, antes de ser deportada, los Wilson, quienes la llevaron a Estados Unidos, abogan por ella para que la autoridad le permita quedarse en Los Ángeles. Sin embargo, es María quien decide regresar a su pueblo.

Ahora, estimado lector, veamos algunos de los efectos fiscales que afectan a los mexicanos que se van a vivir al extranjero. Primero, hay que tener presente que los residentes en México están obligados al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) respecto de todos sus ingresos, sin importar de dónde provengan. En cambio, los residentes en el extranjero solo pagan impuestos por los ingresos que generen en el país.

Retomando la película, María estaría obligada a pagar ISR por los ingresos que obtuvo en Estados Unidos. Suponiendo que los Wilson tuvieran un departamento en el pueblo de María el cual rentan mientras no lo utilizan, estarían obligados a pagar impuesto sobre los ingresos de arrendamiento que obtienen por ese departamento.

Para que María evitara pagar impuestos en México debió haber presentado un cambio de residencia fiscal. Esto se debe a que, para el fisco, se es residente fiscal mexicano si cae en alguno de los siguientes supuestos: reside en México, aunque también viva en otro país, si más del 50% de sus ingresos anuales provienen de México, o si la mayor parte de sus actividades profesionales se realizan en el país. Aunque María no encajaba en ninguno de estos supuestos, hay un detalle importante: para el SAT no existe eso de “ni de aquí, ni de allá”. Es otras palabras, si eres de nacionalidad mexicana y no demuestras que has cambiado tu residencia fiscal, seguirás siendo tratado como residente fiscal mexicano.

Si usted esta en la situación de María, mucho ojo, porque no vivir en México ni recibir ingresos en México lo librarán de pagar ISR, a menos que haga el cambio de residencia fiscal.

La historia no termina aquí. Si realiza el cambio de residencia fiscal y posteriormente enajenar un bien inmueble ubicado en México o recibir una herencia en el país para efectos fiscales de estas operaciones lo deberán considerar como extranjero.

Por último y no menos importante, si usted es mexicano y trabaja en el extranjero, ya sea de manera fija o siendo nómada digital, es importante que se familiarice con las reglas de causación de ISR de los países en cuestión ya que hay diferentes criterios y puede ser que por un mismo ingreso sea sujeto a pagar impuestos en varios países.

Vivir en el extranjero no significa necesariamente escapar de las obligaciones tributarias en México. Ser “ni de aquí, ni de allá” no es una zona libre de impuestos.

Historias de impuestos bien contadas