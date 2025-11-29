¿Qué le pasó a Raquel Escalante? Conductora y exreina de belleza muere a los 28 años

Raquel Escalante era una conductora en el programa de televisión guatemalteco Qué Chilero. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Raquel Escalante, quien era una conocida conductora de televisión en TV Azteca Guate y ex reina de belleza, murió a los 28 años, luego de haber recibido un diagnóstico de cáncer hace un año.

El fallecimiento de la modelo, quien había dejado de compartir actualizaciones desde abril, fue confirmado por la televisora para la que trabajaba mediante un comunicado que compartieron en redes sociales.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros”, escribieron, en donde recordaron a Raquel Escalante por su profesionalismo, así como la alegría y entrega con la cual realizaba su trabajo.

¿Qué enfermedad padecía Raquel Escalante, conductora que murió?

La presentadora de televisión guatemalteca fue diagnosticada con cáncer de cérvix durante febrero de 2024, explica la página de GoFundMe que abrió una de sus primas para recaudar dinero para los tratamientos médicos de la famosa.

Raquel se sometió a una cirugía en marzo de 2024, la cual tuvo por objetivo extirpar la mayor cantidad de células cancerígenas, que tuvo una duración de 6 horas, según compartió la misma presentadora en sus redes sociales.

“Sobreviví, gracias a Dios. Vamos empate: cáncer 1, Raquel 1 (...) Muy pronto diremos que ganamos la batalla”, escribió en su momento la también creadora de contenido guatemalteca.

A pesar de ello, el sitio de GoFundMe afirma que tras la cirugía, la presentadora de televisión tuvo diferentes secuelas como problemas gastrointestinales y daño renal, además, en octubre del mismo año, Raquel informó que, aunque había estado en remisión, se le volvió a detectar cáncer.

La muerte de Raquel Escalante fue confirmada por la televisora para la que trabajaba. (Foto. Captura de pantalla)

“No les voy a mentir, el camino por delante no será fácil, pero estoy preparada para enfrentar cada reto con la misma determinación que antes”, afirmó la conductora en una publicación en sus redes sociales.

A partir de ese momento, la presentadora estuvo constantemente en el hospital recibiendo la atención médica necesaria e incluso en enero del 2025 pidió apoyo económico para sobrellevar los gastos de una cirugía.

En aquel momento, Raquel se sometió a una nefrostomia, una operación con la cual se coloca un catéter para drenar la orina hacia una bolsa externa, explica Clínica Universidad de Navarra.

Esto debido a que la famosa tenía un daño en los riñones e incluso estuvo recibiendo hemodiálisis. Las últimas publicaciones de Raquel Escalante fueron de una sesión de fotos que subió en abril.

“No soy una modelo en una foto. Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que aun así, elige seguir brillando”, escribió en su momento. Hasta ahora no se han revelado las causas de muerte de la conductora.

¿Qué es el cáncer de cérvix que padecía Raquel Escalante?

El cáncer de cérvix, también conocido como cáncer de cuello uterino, comienza en las células de la porción final, inferior y estrecha del útero, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

Mayo Clinic agrega que es posible que de forma inicial no se presenten síntomas, sin embargo, conforme avanza la enfermedad cause indicios como:

Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre períodos menstruales o después de la menopausia.

Sangrado menstrual más abundante y de mayor duración de lo habitual.

Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido.

Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.

El portal especializado en salud agrega que en la mayor parte de los casos este tipo de cáncer es provocado por el virus del papiloma humano.

¿Quién fue la conductora Raquel Escalante?

Raquel Escalante fue una presentadora de televisión quien nació en 1997 en Santa Rosa, Guatemala. Desde que era muy joven ella participó en diferentes certámenes de belleza, de acuerdo con la revista People.

No obstante, fue a partir del 2017 cuando comenzaron sus éxitos, ya que quedó en cuarto lugar en Miss City Tourism World; tiempo después se convirtió en una de las finalistas de Miss Tourism World.

Aunque uno de sus mayores logros ocurrió en 2021, cuando fue seleccionada como Miss Guatemala Intercontinental. Lejos de los certámenes de belleza, Raquel Escalante se desarrolló como presentadora de televisión.

En esta faceta, Raquel fue una de las conductoras del programa de televisión de Qué Chilero Fin de semana, un show en donde fue recordada como “una mujer llena de luz, alegría y entrega”.