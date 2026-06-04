Kenia López Rabadán exige a AMLO dejar gobernar a Sheinbaum: ‘No estorbe, deje de crear cortinas de humo’

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, lanzó críticas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras publicar una carta en la que acusó al Gobierno de Donald Trump de mantener una actitud intervencionista hacia México y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora panista, a través de sus redes sociales, pidió al exmandatario mexicano mantenerse al margen de la conducción del país y responsabilizó a su estrategia de seguridad por la crisis de violencia que enfrenta México.

“Ex Presidente. Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando. Su política de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad”, escribió.

López Rabadán sostuvo que la estrategia implementada durante el sexenio de López Obrador derivó en tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial de México, en un momento clave por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en medio de la revisión del T-MEC. México necesita que nos unamos para combatir al narcotráfico”, agregó.

La panista también acusó a AMLO de intentar desviar la atención de problemas relacionados con la delincuencia organizada y el robo de combustible. “Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen”, señaló.

Las declaraciones de López Rabadán se producen luego de que López Obrador difundiera una carta titulada “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, en la que denunció una supuesta ofensiva del Gobierno estadounidense contra México y Morena.

¿Qué dice la carta que le escribió AMLO a Trump?

En el documento, el exmandatario afirmó que algunos funcionarios de Estados Unidos buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana con fines intervencionistas. Asimismo, consideró que las presiones de Washington se justifican bajo los argumentos del combate a la migración y al narcotráfico.

Lopez Obrador señaló que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum el pasado domingo, “por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”.

“Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males”, añadió.

Sobre Trump, López Obrador apuntó que le llamó la atención “el sorprendente cambio de actitud del presidente Trump, en especial en la relación con México” y recordó que ambos resolvieron asuntos comerciales, migratorios, de seguridad y de salud “mediante el diálogo y sin confrontación”.

Con información de EFE