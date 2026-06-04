Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 4 de junio desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el ‘regreso de AMLO’ por medio de una carta en la que expresa su respaldo a Sheinbaum y acusa presión de Estados Unidos.

El exmandatario reapareció en sus redes sociales para publicar un documento donde denunció que funcionarios estadounidenses intentan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.

AMLO hizo un llamado a que “por el bien de todos, regrese el otro Trump” y se refiere al mandatario estadounidense con quien él convivió al inicio de su sexenio.

Quién es quién en el Mundial: Así será el operativo de Profeco para vigilar los precios de alimentos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará el operativo ‘Quién es quién en el Mundial’ para vigilar los precios de los alimentos durante la justa deportiva.

Se van a monitorear aproximadamente 274 mil artículos para elaborar botanas y bebidas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A través de un micrositio, Profeco dará a conocer los supermercados donde se venden más baratos dichos productos.

Además, la Procuraduría mantendrá el operativo permanente para turistas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otras terminales aéreas.

¿Cuántas canchas han sido rehabilitadas como parte del Mundial social?

Gabriela Cuevas, encargada del Mundial en México, informó que como parte del Mundial social suman 2 mil 174 canchas rehabilitadas que serán inauguradas a partir de la próxima semana.

Estos son algunos de los estados que estrenan canchas nuevas o rehabilitadas:

Baja California: 26 canchas.

Baja California Sur : 4 canchas.

: 4 canchas. Campeche: 36 canchas.

CDMX: 455 Canchas.

455 Canchas. Chiapas: 9 canchas en proceso.

Chihuahua : 8 canchas terminadas.

: 8 canchas terminadas. Colima: 1 cancha en proceso.

Estado de México : 48 canchas.

: 48 canchas. Guanajuato: 301 canchas.

Guerrero: 21 canchas.

21 canchas. Hidalgo: 10 canchas.

Jalisco: 3 canchas en proceso.

3 canchas en proceso. Michoacán: 46 canchas terminadas.

Morelos: 15 canchas terminadas.

15 canchas terminadas. Nayarit: 4 canchas en proceso.

Nuevo León : 515 canchas.

: 515 canchas. Oaxaca: 2 canchas en proceso.

Querétaro: 12 canchas en proceso.

12 canchas en proceso. Quintana Roo: 56 canchas terminadas.

San Luis Potosí: 25 canchas terminadas.

25 canchas terminadas. Sinaloa: 24 canchas terminadas.

Sonora: 39 canchas en proceso.

39 canchas en proceso. Tabasco: 7 canchas en proceso y 2 terminadas.

Tamaulipas: 24 canchas en proceso.

24 canchas en proceso. Tlaxcala: 10 canchas en proceso y 18 terminadas.

Zacatecas: 6 canchas en proceso y 45 terminadas.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana