Segundo informe de Sheinbaum ratifica el respaldo a la transformación y a la soberanía: Gabriela Jiménez

La diputada Gabriela Jiménez señaló que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que la Cuarta Transformación avanza con resultados tangibles y respaldo popular.

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que el mensaje presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el ejercicio nacional de rendición de cuentas “Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria” demuestra que la Cuarta Transformación avanza con resultados tangibles, respaldo popular y una firme defensa de la soberanía nacional.

Destacó que más de 800 mil personas participaron en plazas públicas de las 32 entidades federativas, refrendando el compromiso del pueblo con un proyecto de justicia social, bienestar y desarrollo compartido.

“Los resultados presentados por nuestra Presidenta son contundentes. México vive un momento de estabilidad económica, crecimiento con bienestar y fortalecimiento de sus instituciones. La Cuarta Transformación ha demostrado que es posible gobernar con honestidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de las decisiones”, expresó la legisladora federal.

En materia económica, Gabriela Jiménez resaltó que durante el primer trimestre de 2026 se alcanzó una inversión extranjera directa récord de 23 mil 591 millones de dólares. Además, la tasa de desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, una de las más bajas de la historia reciente; se generaron 669 mil nuevos empleos, disminuyó la inflación y el peso mexicano mantuvo una apreciación frente al dólar.

Además, destacó el incremento histórico del salario mínimo, la estabilidad de la deuda pública y la reducción del déficit fiscal. “Estos indicadores reflejan confianza en México y demuestran que el crecimiento económico puede ir de la mano de la justicia social”, señaló.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales destacó que los Programas para el Bienestar beneficiarán a más de 42.8 millones de personas durante 2026, con una inversión superior a un billón de pesos.

Asimismo, reconoció los avances en educación, con la ampliación de becas para estudiantes de todos los niveles, la inversión directa en escuelas y la creación de nuevos espacios educativos; y en salud, con la apertura de hospitales y centros de salud, el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, la mejora en el abasto de medicamentos y la expansión del programa Salud Casa por Casa.

“Hoy millones de familias tienen acceso a derechos que antes les eran negados. La educación, la salud y el bienestar son pilares fundamentales de este proyecto de nación”, afirmó.

En seguridad, destacó la reducción de 49 por ciento en los homicidios dolosos y de 20 por ciento en los delitos de alto impacto, así como los avances en infraestructura carretera, ferroviaria e hidráulica, vivienda social, igualdad sustantiva para las mujeres, fortalecimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas, y soberanía energética.

“La transformación está construyendo un país más seguro, más justo y con mayores oportunidades para todas y todos”, sostuvo.

Finalmente, Gabriela Jiménez respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a cerrar filas en torno a la soberanía nacional y rechazó cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos del país.

“La unidad nacional es nuestra mayor fortaleza. México es un país libre, independiente y soberano. Desde Morena respaldamos la firme defensa de nuestra Presidenta frente a cualquier presión externa y reiteramos que las decisiones fundamentales de nuestra nación corresponden únicamente al pueblo de México. Hoy más que nunca, la transformación avanza con unidad, dignidad y amor a la patria”, concluyó.