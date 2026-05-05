Gabriela Jiménez instala luminarias en Azcapotzalco y responde a rezago de décadas

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, inauguró la instalación de luminarias en la colonia San Andrés, en Azcapotzalco, dando respuesta a una demanda vecinal de más de 40 años que no había sido atendida.

La intervención se realizó en el callejón de avenida Morelos número 140, donde se colocaron luminarias solares que beneficiarán directamente a más de 500 habitantes, mejorando las condiciones de seguridad y visibilidad en la zona.

Estas luminarias cuentan con tecnología solar y pueden ser operadas mediante control remoto, lo que garantiza eficiencia energética, sustentabilidad y facilidad de uso para la comunidad.

Vecinas y vecinos reconocieron la gestión de la legisladora, destacando que esta acción representa un cambio significativo en su entorno, luego de décadas de solicitudes sin respuesta.

Con este tipo de acciones, Gabriela Jiménez Godoy reafirma su compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el bienestar y el tejido social en Azcapotzalco.