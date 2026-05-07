Evelyn Salgado encabeza en Guerrero Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de sismo de 8.2

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó en Guerrero el Primer Simulacro Nacional 2026, que simultáneamente se realizó en todo el país bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la Costa Grande, en un ejercicio orientado a fortalecer la cultura de Protección Civil y la capacidad de reacción ante este tipo de emergencias.

“La prevención salva vidas, tenemos que estar preparados teniendo estos tipos de espacios y lugares de reunión, qué la gente sepa dónde tiene que acudir en caso de un sismo. Está alerta sísmica sonó en todos los celulares. La actuación rápida y correcta salva vidas”, afirmó la mandataria estatal.

La actividad, convocada por la Coordinación Nacional de Protección Civil en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, involucró a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en un escenario realista que permitiera evaluar la coordinación interinstitucional y la eficacia de los protocolos de actuación.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó este ejercicio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) en Chilpancingo donde se logró un tiempo de 2 minutos en la evacuación de 214 trabajadores de personal y 60 pacientes con el apoyo protocolario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional, entre otras instituciones de auxilio.

Durante el simulacro, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que se planteó un sismo con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad de 18 kilómetros y características de falla inversa de bajo ángulo, generando posibles afectaciones en viviendas, infraestructura, edificios históricos e instalaciones estratégicas.

La mandataria estatal destacó que, en esta jornada participaron los 85 ayuntamientos del estado, con un despliegue de 15 mil 633 elementos operativos, así como 743 vehículos, 17 aeronaves y 28 embarcaciones.

Además, se contempló la disponibilidad de 2 mil 426 camas hospitalarias, 6 mil 490 inmuebles de respuesta, la participación de mil 688 edificios gubernamentales, así como un total de 22 mil 715 servidores públicos que se sumaron a este ejercicio preventivo, en el que también intervinieron el gobierno federal, municipios, sector social, iniciativa privada y la población en general, así como colegio de ingenieros, arquitectos, constructores y urbanistas.

El Simulacro, donde también participaron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, tuvo como objetivos principales informar a la ciudadanía, fortalecer las capacidades de respuesta de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), difundir la cultura de la prevención, así como promover la elaboración de planes familiares de autoprotección.

La gobernadora Evelyn Salgado llamó a seguir fortaleciendo esta cultura de la prevención en todos los municipios de Guerrero, fundamental en estados como Guerrero dentro de una zona sísmica.