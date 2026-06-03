AMLO le recuerda a Trump el caso Cienfuegos: ‘Solicité revisar las pruebas y accedió’

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó en su carta abierta a Donald Trump que en su primer mandato en la Casa Blanca sí permitió a México revisar las pruebas contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Al defender a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de lo que calificó como una “embestida” del gobierno estadounidense contra el de México, “ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo”, López Obrador recordó la trama DEA-Cienfuegos.

El episodio que tensó las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos estalló cuando el 15 de octubre de 2020 el general Cienfuegos fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles por agentes de la DEA.

Quien fuera exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto fue acusado de cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero, cargos similares por los que ahora el Departamento de Justicia pide la extradición de 10 políticos de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos.

“Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que, cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el Ejército Mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos”, explicó el político tabasqueño en su carta.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador otorgando un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos. (Cuartoscuro: Galo Cañas)

AMLO afirmó que, en ese caso, Trump accedió a que México pudiera revisar las pruebas presentadas por las agencias estadounidenses.

“Solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México”, explicó el expresidente.

“Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón”, añadió López Obrador.

Reaparece López Obrador para respaldar a Claudia Sheinbaum

López Obrador reapareció a través de sus redes sociales con una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la misiva, el político retirado expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a ataques “de algunos funcionarios de Estados Unidos”, y pidió que vuelva el ‘viejo Trump’.

Su regreso se dio luego de que LA Times publicara que EU retiró visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, algo desmentido por ambos mandatarios.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”, explicó el exmandatario tabasqueño.

El fundador de Morena atribuyó “el sorprendente cambio de Trump” a “sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior”, pues dijo que lo han estado “embarcando en viles y siniestras aventuras”.

“Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero”, añadió López Obrador.