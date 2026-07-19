(FOTOS) Cabizbajo y llorando: Así se despidió Messi del Mundial 2026 tras caer ante España

Messi se despide del Mundial 2026 tras perder en la final con España por la mínima diferencia en el tiempo agregado. (Foto: EFE)

El sueño de Lionel Messi de conquistar una segunda Copa del Mundo llegó a su fin. El capitán de la selección de Argentina no pudo contener las lágrimas tras la derrota de la Albiceleste frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Aunque el delantero se mantuvo impasible durante el silbatazo final y mientras observaba las celebraciones del conjunto español, la emoción terminó por desbordarlo durante la ceremonia de premiación.

Después de recibir la medalla de subcampeón de manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lionel Messi descendió del escenario y, al reunirse con sus compañeros para agradecer el apoyo de la afición argentina, rompió en llanto en una de las imágenes más emotivas que dejó el cierre de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 podría ser la última Copa del mundo en la carrera de Lionel Messi. (Foto: EFE)

Lionel Messi llora en la final tras perder 1-0 contra España. (Foto: EFE)

La afición argentina despidió entre aplausos a Lionel Messi

El momento conmovió a los miles de aficionados argentinos presentes en el estadio, quienes respondieron con una larga ovación y corearon el nombre de su capitán.

Los seguidores españoles también reconocieron la trayectoria del futbolista de 39 años y lo aplaudieron durante la ceremonia de premiación, en un gesto de respeto hacia uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol.

Todo apunta a que esta fue la última participación mundialista del delantero, quien disputó seis Copas del Mundo con la selección argentina y deja un legado que marcó a toda una generación.

Messi no consiguió marcar gol en la final del Mundial 2026 ante España. (Foto: EFE)

Messi no pudo contener la emoción tras la derrota con España en la final del Mundial. (Foto: EFE)

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en el Mundial 2026?

Messi cerró el Mundial 2026 con ocho anotaciones, cifra que lo convirtió en el segundo máximo goleador del torneo.

El capitán argentino marcó un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria y completó su cuenta con goles ante Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Además de sus anotaciones, fue determinante en el camino de la Albiceleste hacia la final al repartir dos asistencias decisivas en la semifinal frente a Inglaterra.

Sin embargo, el rosarino no logró marcar en los cuartos de final, la semifinal ni en el partido por el título ante España.

Messi perdió la Bota de Oro ante Kylian Mbappé

En la final también se definió la lucha por el campeonato de goleo, pues al quedarse sin anotar frente a España, Lionel Messi terminó con ocho tantos y cedió la Bota de Oro a Kylian Mbappé, quien llegó a 10 goles tras marcar un doblete en el partido de Francia vs.Inglaterra por el tercer lugar.

Con ese registro, el delantero francés alcanzó las 22 anotaciones en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo, mientras que Messi finalizó con 21 tantos, la segunda mejor marca de todos los tiempos.

Lionel Messi se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los Mundiales. (Foto: AP) (AP)

España venció a Argentina y levantó la Copa del Mundo

La derrota ante España significó la segunda final mundialista perdida por Lionel Messi, después de la que selección de Argentina disputó frente a Alemania en Brasil 2014.

Tras conquistar el título en Qatar 2022 y volver a llevar a la Albiceleste hasta el partido decisivo en 2026, el capitán argentino cerró una trayectoria histórica las Copas del mundo con seis participaciones, un campeonato, dos subcampeonatos y un lugar entre los futbolistas más importantes que ha visto este deporte.

El tiempo regular terminó con un empate a 0, el cual mandó el encuentro a los tiempos extra, donde Ferrán Torres anotó el gol de la victoria para convertir a España la campeona del mundo.

Más allá del resultado, la ovación recibida por parte de ambas aficiones reflejó el reconocimiento internacional hacia una carrera que dejó momentos imborrables en la historia del Mundial.

Con información de EFE