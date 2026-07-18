¿Cuánto dinero gana el tercer lugar del Mundial 2026? Este es el premio para Francia o Inglaterra

La diferencia en premio entre el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026 es de dos millones de dólares. (Fotografía. Xinhua, ChatGPT)

Francia e Inglaterra vuelven a la cancha este sábado para disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un encuentro que no solo definirá al medallista de bronce del torneo, sino también una recompensa millonaria para la selección vencedora.

Aunque ninguna de las dos selecciones pudo avanzar a la final tras caer ante España y Argentina, respectivamente, todavía tienen la oportunidad de cerrar su participación con una victoria y asegurar un premio económico superior dentro del reparto establecido por la FIFA para esta Copa del Mundo.

La diferencia entre terminar en el tercer o cuarto puesto es de 2 millones de dólares, una cantidad que convierte este compromiso en algo más que un duelo por el orgullo deportivo.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador del tercer lugar del Mundial 2026?

La selección que logre la victoria en el partido por el tercer lugar recibirá 29 millones de dólares como premio por colgarse la medalla de bronce en el Mundial 2026.

A esa cantidad se suma el apoyo de 1.5 millones de dólares que la FIFA entregó previamente a cada selección clasificada para cubrir gastos de preparación, concentración, logística y traslados rumbo al torneo.

De esta forma, el ganador entre Francia e Inglaterra recibirá un premio acumulado de 30.5 millones de dólares entre ambos conceptos.

Mientras que el conjunto derrotado recibirá en total 28.5 millones de dólares en premios tras finalizar su participación en el Mundial 2026.

Mbappé En el partido por el tercer lugar, Mbappé todavía buscará estar en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llegan Francia e Inglaterra al partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia llegó a las semifinales del Mundial 2026 como una de las selecciones más contundentes del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps firmó una sólida fase de grupos, en la que superó con claridad a selecciones como Senegal, Irak y Noruega. En la fase eliminatoria dejó en el camino a la sorpresiva Marruecos en los cuartos de final.

Sin embargo, su camino rumbo a su tercera final de Copa del Mundo consecutiva se detuvo tras caer 2-0 frente a España, en un partido donde sus máximas figuras fueron contenidas y no lograron imponer condiciones en el terreno de juego.

Los ‘Bleus’ buscarán cerrar el torneo con una victoria que les permita subir al podio y despedir de la mejor manera a su entrenador, quien afronta su último partido al frente de la selección. Además, Kylian Mbappé intentará mantenerse en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026.

Por su parte, Inglaterra llega con un sabor amargo tras su eliminación en semifinales ante Argentina. El equipo de Thomas Tuchel estuvo cerca de avanzar a la final, pero dejó escapar la ventaja en los minutos finales y terminó cayendo 2-1 ante la albiceleste, en un duelo que se definió en el tiempo agregado.

Los ‘Three Lions’ mostraron una evolución a lo largo del torneo, con un funcionamiento colectivo sólido y figuras como Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane como referentes ofensivos. Ahora, buscarán recomponerse tras el golpe de la semifinal para quedarse con el tercer lugar y cerrar su participación con una victoria.

Inglaterra intentará levantarse en el partido por el tercer lugar de la dolorosa derrota que sufrió en semifinales. [Fotografía. Xinhua]

¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

El mayor premio económico del torneo todavía está reservado para la final que disputarán España y Argentina este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La selección que conquiste el Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, una diferencia de 17 millones de dólares.

Esto significa que el futuro campeón cobrará 21 millones de dólares más que el ganador del partido por el tercer lugar y 23 millones de dólares más que la selección que concluya en la cuarta posición.

Para el Mundial 2026, la FIFA incrementó la bolsa económica de premios para las selecciones participantes. Esta fue la distribución que se otorgó a cada una de las escuadras a lo largo del torneo:

Campeón : 50 millones de dólares.

: 50 millones de dólares. Subcampeón : 33 millones de dólares.

: 33 millones de dólares. Tercer lugar : 29 millones de dólares.

: 29 millones de dólares. Cuarto lugar : 27 millones de dólares.

: 27 millones de dólares. Del 5.º al 8.º lugar : 19 millones de dólares.

: 19 millones de dólares. Del 9.º al 16.º lugar : 15 millones de dólares.

: 15 millones de dólares. Del 17.º al 32.º lugar : 11 millones de dólares.

: 11 millones de dólares. Del 33.º al 48.º lugar: 9 millones de dólares.

Una parte del dinero que reciben las federaciones por su participación en el Mundial 2026 se destina al pago de bonos para futbolistas, cuerpo técnico y personal de apoyo, conforme a acuerdos establecidos antes del torneo, mientras que el resto se invierte en el desarrollo del futbol local, como fuerzas básicas, selecciones juveniles y femeniles, infraestructura y gastos operativos de la federación.