¿Y si Ítaca son los memes que vimos en el camino? Los mejores de ‘La Odisea’ de Nolan

La mayoría de los memes en redes sobre 'La Odisea' hacen referencia al formato en el que se debe ver la cinta, de acuerdo con Christopher Nolan. (Foto: EFE/Capturas de pantalla)

La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan, llegó esta semana a las salas de cine y revivió el poema épico que Homero escribió hace miles de años; una película que, además de provocar una profunda reflexión, generó un sinfín de memes.

No solo porque el actor Matt Damon interpreta una vez más a un personaje que debe ser rescatado —tal como sucedió en Interstellar, Salvando al soldado Ryan y Misión rescate—, sino también por el formato en el que se recomienda ver la cinta.

Para nadie es un secreto que el director Christopher Nolan es muy cuidadoso con el equipo que utiliza para sus filmaciones e incluso prefiere los aparatos analógicos. En esta ocasión usó cámaras IMAX, un formato que se aprecia mucho mejor en salas de cine especiales.

Este es un detalle que los internautas no pasaron por alto, pues comenzaron a crear un sinfín de memes sobre cuál es la mejor forma de ver la película. Claro que también hubo uno que otro despistado que confundió la producción protagonizada por Anne Hathaway con un viejo programa de finales de los años 70.

Los mejores memes del estreno de ‘La Odisea’

Los ‘auténticos cinéfilos’ saben que la mejor manera de disfrutar una película es en televisión abierta, en las pantallas de los autobuses durante un viaje o en el celular desde la comodidad de sus casas, o al menos eso dicen los memes.

Con la frase ‘como Nolan hubiera querido’, muchas personas hicieron memes sobre la manera en la que verán la cinta y sí, tal como lo estás pensando, ninguna será en formato IMAX.

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Fuera de los detalles técnicos, hay quienes compararon el reciente estreno con otras adaptaciones del poema de Homero. Tal es el caso de Los Simpson, que recrearon el regreso de Odiseo a Ítaca en uno de sus episodios.

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Otros bromearon al asegurar que la película ‘es cine’; algunos afirmaron que lloraron con la historia y otros indicaron que quedaron tan impresionados al salir de la proyección que terminaron como los personajes de Drake & Josh.

También hubo integrantes de la ‘old school’ que revivieron un viejo programa de finales de la década de los 70 llamado Odisea Burbujas e indicaron que esa era la ‘Odisea’ que estaban viendo.

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

Los mejores memes de 'La Odisea'. (Foto: Capturas de pantalla)

¿Por qué Nolan recomendó ver ‘La Odisea’ en IMAX?

Desde antes de su estreno, Christopher Nolan dejó claro que La Odisea fue concebida para disfrutarse en IMAX. La razón es que se convirtió en la primera película filmada por completo con cámaras IMAX de 15/65 mm, una tecnología que permitió capturar imágenes con mayor resolución, profundidad y nivel de detalle que los formatos tradicionales.

El cineasta impulsó el desarrollo de estas cámaras para poder rodar toda la producción con este sistema, ya que las versiones anteriores presentaban limitaciones para una filmación de larga duración. Gracias a ello, cada escena fue diseñada para aprovechar al máximo las dimensiones de las pantallas IMAX y ofrecer una experiencia mucho más inmersiva.

Matt Damon, protagonista de la cinta, explicó que tanto la fotografía como los paisajes fueron pensados para apreciarse en este formato, donde es posible observar una mayor cantidad de detalles en cada toma. La combinación de una imagen de gran tamaño, alta definición y un sistema de sonido envolvente permite que el espectador se sienta dentro de la historia.