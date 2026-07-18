El Partido del Trabajo arropa a Santiago Nieto rumbo a la coordinación de la 4T en Querétaro

El PT manifestó su respaldo a Santiago Nieto asumir la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro.

El Partido del Trabajo (PT) brindó su respaldo total a Santiago Nieto Castillo en su camino para asumir la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en el estado de Querétaro.

Lo anterior ocurrió durante una asamblea informativa celebrada este sábado en el municipio de Corregidora.

En el evento, liderazgos nacionales y locales consolidaron la alianza estratégica Morena-PT, trazando una ruta conjunta con el objetivo de ganar en el proceso electoral de 2027 y consolidar el proyecto de nación en Querétaro.

El encuentro congregó a destacadas mujeres, dirigentes y personalidades de la izquierda feminista, quienes reafirmaron el compromiso irrestricto del partido con los principios de la Cuarta Transformación y con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión se enmarcó bajo el lema ‘Mujeres en resistencia, resistir para construir’.

Los liderazgos del PT dejaron en claro que la alianza Morena-PT no sólo busca el triunfo en las urnas, sino la construcción de un proyecto de gobierno que priorice el apoyo incondicional a las mujeres, dotándolas de independencia económica y empoderándolas para que asuman espacios clave de toma de decisiones.

Además, se destacó la urgencia de promover una ley sustentable y garantizar la igualdad sustantiva frente a los graves retos de violencia de género y feminicidios que enfrenta el estado de Querétaro.

El respaldo hacia el proyecto de Santiago Nieto fue enfático, destacando que su aspiración cuenta con el aval de las mujeres del PT porque “quien defiende los derechos de las mujeres, defiende los derechos de todo un pueblo”.

Los liderazgos del Partido del Trabajo dejaron en claro que existe un cierre de filas a nivel nacional y local para concretar la alternancia en Querétaro.