¡Adiós a Chick Hicks! Muere Carlos Becerril, actor de doblaje de ‘Cars’, ‘Dragon Ball’ y ‘Los Simpson’

Carlos Becerril también prestó su voz para algunos episodios de ‘Don Gato y su pandilla’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Disney Press)

Carlos Becerril, el actor de doblaje mexicano conocido por papeles como Chick Hicks en la película Cars, falleció a los 90 años. La noticia fue confirmada por su nieto, Emiliano Montaño.

El también actor de doblaje lamentó el fallecimiento de su abuelo a través de una historia que compartió en Instagram: “Hoy es uno de los días más duros de mi vida, te me has ido, abuelito. Me harás falta toda mi vida”, escribió.

Dado que Emiliano Montaño siguió los pasos de Carlos Becerril en el doblaje, aseguró que cada logro profesional que tenga en su carrera será dedicado al también actor de series como Dragon Ball Z y Los Simpson.

Poco después, Javier Rivero —locutor, actor que dobló la voz de Ignacio en la cinta Nacho Libre y colega de Carlos— compartió una publicación en sus redes, donde lo recordó por el impacto que tuvo su trabajo.

“(Carlos) fue uno de los actores más naturales y orgánicos que han existido y es un referente por lo mismo”, escribió. También recordó que el actor participó en películas, caricaturas, series y comerciales, marcando a varias generaciones.

“Vivir 90 años no es solo tocar muchas épocas y momentos históricos en la vida, sino también haber formado parte de la memoria nostálgica de muchas generaciones, tocando sus corazones”, añadió.

Javier Rivero conversó por última vez con Carlos durante la entrega de las medallas de la Asociación Nacional de Actores, donde lo vio alegre. Hasta ahora se desconocen las causas de la muerte de Becerril.

¿Quién fue Carlos Becerril, actor de doblaje que falleció?

Carlos Becerril nació en la Ciudad de México y comenzó su trayectoria como actor en obras de teatro. Poco después incursionó en las telenovelas, donde tuvo papeles secundarios en producciones como Yesenia, de acuerdo con su perfil de IMDb.

“Finalmente me enteré de que existía algo que le llamaban doblaje, que no sabía de qué se trataba, y fui a una compañía a ver cómo hacían ese trabajo”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Anime No Fever.

Para ello, estudió en el Instituto Andrés Soler, donde obtuvo las bases para interpretar personajes. Al salir, continuó preparándose: estudió dos años y medio con el actor y director japonés Seki Sano, y tomó clases con el griego Dimitrios Sarrás.

La amplia preparación de Carlos no fue lo único que lo llevó a convertirse en un referente; también se atrevió a hacer algo diferente, revolucionando la forma en la que se hacía el doblaje.

Carlos Becerril también prestó su voz para algunos episodios de ‘Don Gato y su pandilla’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Disney Press)

“Me parecía que los actores hablaban de una manera muy rara, poco creíble, entonces siempre traté de seguir mi línea de teatro y televisión, que es muy sencilla: sentir lo que siente el personaje”, añadió.

Fue así que Carlos Becerril se alejó de la rigidez con la que se construían los personajes para darles vida a través de su voz, logrando un doblaje mucho más natural, “tratando de no caer en la falsedad”.

¿Qué personajes dobló Carlos Becerril?

Carlos Becerril tenía más de medio siglo dedicado al doblaje e incluso, en 2024, la Asociación Nacional de Actores le otorgó la presea máxima de oro por 50 años de trayectoria, periodo en el que interpretó una infinidad de personajes.

Entre sus papeles más recordados está el de Al Pacino en Perfume de mujer, debido al discurso que da el personaje. Carlos Becerril afirmó en una conversación con Speak Masters que conectó de inmediato con ese papel.

“Esta es la película en la que más me gustó mi actuación (...) esta escena me pareció que tenía que hacerlo con mucho coraje porque el personaje defiende al joven con muchas, muchas ganas”, comentó.

Además de Al Pacino, Carlos también prestó su voz para Robert De Niro y Richard Gere en la cinta Siempre a tu lado, Hachiko. En el ámbito de la animación, también tuvo varios papeles destacados.

Su voz es la del narrador de los episodios de Dragon Ball Z; fue Chick Hicks en la película Cars e incluso apareció en Los Simpson como Frank Grimes en el episodio 23 de la temporada 8 de la serie.

Carlos Becerril también tuvo algunas participaciones en Don Gato y su pandilla, donde dio voz ocasionalmente a personajes como Benito Bodoque y Panza, aunque el actor principal era Jorge “El Tata” Arvizu.