¿Es competencia? Al Pacino será papá por cuarta ocasión a los 83 años

En las últimas semanas se ha dado a conocer que algunas figuras del espectáculo nacional e internacional se han convertido en padres, como Robert de Niro a los 79 años, y ahora, se une uno más al club: Al Pacino, quien actualmente tiene 83 años.

Distintos medios internacionales, como The Hollywood Reporter, han recibido confirmaciones del representante de Al Pacino: Será papá por cuarta ocasión junto a su actual pareja, Noor Alfallah, quien tiene 29 años.

Según fuentes cercanas a TMZ, la pareja del actor de El Padrino tiene ocho meses de embarazo, por lo que en próximas semanas dará a luz al cuarto vástago del actor.

Noor y Al Pacino son pareja desde abril de 2022, de acuerdo con las fuentes que hablaron con TMZ, y se les ha visto en un par de ocasiones paseando juntos, aunque niguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación.

Al Pacino y su novia, la productora Noor Alfallah, están en espera de su primer hijo juntos. (Instagram / @nooralfallah / Andrea Raffin / Shutterstock.com)

Además el bebé que está en camino, el actor tiene una hija de 33 años, Julie Marie, a la que procreó con su expareja Jan Tarrant, así como unos cuates (gemelos fraternos, es decir, hombre y mujer) de 22 años con Beverly D’Angelo.

Al Pacino y la vez que habló sobre su paternidad

Aunque hasta el momento no ha hecho ninguna declaración sobre su próximo hijo, en 2014 ofreció una entrevista a The New Yorker y compartió cómo era ser padre en aquel momento, cuando sus hijos tenían 24 y 13 años respectivamente.

“Tengo tres hijos. Soy responsable ante ellos. Soy parte de su vida. Cuando no lo estoy, es molesto para mí y para ellos”. Además, señaló que se sentía satisfecho con el rol de padre que cumplía.

“Y obtengo mucho de eso. Te saca de ti mismo. Cuando hago una película y vuelvo, me quedo atónito durante los primeros veinte minutos. ¿Estas personas me piden que haga cosas por ellos ? ¿Eh? ¿No estoy siendo atendido? Espera un minuto. Uh-oh, ¡se trata de ellos! Esa acción satisface. Me gusta”, agregó en aquella ocasión.