Robert De Niro vuelve a ser papá a los 79 años: ¿Hasta qué edad puede procrear un hombre?

Robert De Niro se convirtió en papá a los 79 años y lo reveló en medio de la promoción de su última película About my father; sus representantes confirmaron la información, aunque hasta el momento no se sabe quién sería la madre del nuevo integrante en su familia.

Cuando fue cuestionado sobre la paternidad, el actor corrigió que no tenía seis hijos. “Siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”, dijo a ET Canada. El ganador de 2 premios Oscar procreó con sus parejas Diahnne Abbott, Toukie Smith y Grace Hightower, con quien se divorció en 2018.

“No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó sobre la crianza.

Su primogénita Drena tiene 51 años, seguida de Raphael, con 46; los dos ya lo hicieron abuelo, mientras que la menor (Helen) tiene 11 años.

La fertilidad en los hombres mayores, como Robert De Niro

Contrario a las mujeres con la aparición de la menopausia, los hombres son capaces de procrear a edad adulta, como el caso del actor de Hollywood, cuya fertilidad sigue presente cercano a los ochenta años.

Sin embargo, de acuerdo con Heathline, la calidad del esperma disminuye después de los 50 años. Un estudio del Centro de Salud Genética y Reproductiva de Londres reveló que el 30 por ciento de las veces que un hombre mayor de 51 año participó en una fertilización in vitro (FIV), su muestra fue menos efectiva.

Aunque se producen constantemente espermatozoides, estos pueden tener menos capacidad de ir hacia un óvulo, además de la disminución de la calidad del semen. Si el embarazo se logra, los bebés tienen más posibilidades de ser de alto riesgo o nacer prematuramente.