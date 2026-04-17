‘Pensó que era interesado’: Salinas de Gortari desconfió de ‘Burro’ Van Rankin cuando fue novio de su hija

Carlos Salinas de Gortari desconfiaba de Jorge 'Burro' Van Rankin en la relación con su hija Cecilia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El conductor Jorge ‘Burro’ Van Rankin tuvo una relación con Cecilia Salinas Occelli, hija de Carlos Salinas de Gortari, entre resistencia debido a la percepción del expresidente de México de que él tenía un interés económico.

De acuerdo con declaraciones que ha realizado en los últimos años, Van Rankin señaló distanciamiento con Salinas durante buena parte del sexenio presidencial, aunque con el tiempo la relación cambió tras comprobar que el vínculo con Cecilia se mantenía más allá del contexto político y pese a las polémicas mediáticas.

¿Qué pasó con la relación del ‘Burro’ Van Rankin y la hija de Carlos Salinas?

Van Rankin explicó que el noviazgo comenzó en 1991, a mitad del sexenio, cuando Cecilia era cercana al entorno presidencial. En ese contexto, el conductor aseguró que no era bien recibido en Los Pinos.

“Yo empecé con ella a la mitad del sexenio, yo era un mequetrefe y ella era su princesa (...) seguro pensaron que era un interesado”, declaró en Pinky Promise.

Afirmó que el entonces presidente evitaba interactuar con él: “Antes no me saludaba cuando lo veía en Los Pinos, se daba la vuelta”.

El conductor señaló en otra ocasión que la incomodidad se reflejaba en situaciones concretas: “No me dejaba sentarme en la mesa a comer, él me respetaba, pero no quería verme por ningún motivo”, comentó para La Saga.

Jorge Van Rankin fue novio de Cecilia Salinas (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Pese a ese contexto, Van Rankin mantuvo la relación con Cecilia. El conductor relató que las diferencias económicas eran evidentes con el entorno con el que convivía.

“A mí me pasó… yo no era gente de dinero (…) yo traía 200 pesos en la bolsa y eran cuentas de 7 mil”, contó. También explicó que solía salir con ella en condiciones modestas: “Salía con ella, yo iba en mi pin*** Vocho ped****”.

También relató que recibió indicaciones del Estado Mayor para modificar esa dinámica: “El presidente no quiere que salga en ese coche… que salga en uno blindado”, le informaron.

La relación entre el conductor y el exmandatario se modificó después del término de periodo al frente del Gobierno federal y en medio del contexto político de la época, marcado por hechos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Van Rankin aseguró que el cambio ocurrió cuando Salinas constató que la relación con su hija continuaba: “Nunca me dijo ‘te ofrezco una disculpa’, pero sí me dijo que pensó que había un interés… y que veía que yo seguía ahí”, recordó.

A partir de ese momento, establecieron una relación cordial. “Entonces creo nos hicimos amigos”, señaló.

Cecilia Salinas Occelli es hija de Carlos Salinas de Gortari. (Foto: Cuartoscuro/Archivo) (Cuartoscuro)

El conductor indicó que, pese al paso del tiempo y la ruptura con Cecilia, mantiene una postura respetuosa hacia la familia. “Nunca voy a hablar mal (…) una familia muy linda”, expresó.

Cecilia Salinas Occelli, nacida en 1974, es hija del expresidente y de Cecilia Occelli. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y posteriormente formó una familia tras su matrimonio en 2003, que se realizó en una gran ceremonia llena de grandes figuras políticas, de entretenimiento y personas cercanas.