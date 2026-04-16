¿Quién es D4vd, cantante arrestado por el asesinato de una adolescente encontrada en su auto?

D4vd fue arrestado por su presunta responsabilidad en el asesinato de una menor de edad. (Foto: Shutterstock/IAGemini)

El nombre de D4vd, uno de los jóvenes talentos emergentes de la música en Estados Unidos, quedó en el centro de la polémica luego de que autoridades de Los Ángeles confirmaran el arresto del cantante por su presunta relación con la muerte de una adolescente.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue detenido por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el cantante está en prisión bajo custodia sin derecho a fianza.

De acuerdo con las autoridades, su caso será turnado a la fiscalía el próximo lunes, aunque por ahora no se han revelado públicamente los elementos que derivaron en su captura.

D4vd es un cantante de rap nacido en Estados Unidos. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué sabemos del caso de la joven presuntamente asesinada por D4VD?

El caso ha generado fuerte atención desde septiembre pasado, cuando fueron localizados restos humanos en el interior de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista. El automóvil había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal, luego de que vecinos reportaran olores fétidos en la zona de Hollywood Hills.

Fue el 8 de septiembre cuando elementos policiales acudieron al lugar tras nuevas alertas. En la inspección, encontraron un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa, oculto en el compartimento delantero del vehículo.

Las investigaciones también apuntan a un viaje que Burke habría realizado a la zona de Santa Bárbara en la primavera de 2025, posterior a la desaparición de la víctima. En un inicio, el entorno del músico aseguró que estaba colaborando con las autoridades; sin embargo, reportes posteriores indicaron que dejó de hacerlo meses después.

La joven, identificada como Hernández, había sido reportada como desaparecida en abril de 2024 en Lake Elsinore, California. En un principio, el caso fue tratado como una muerte sin causa determinada, lo que retrasó el avance de las indagatorias.

Tras el hallazgo, el cantante estadounidense arrestado en EU optó por cancelar de forma discreta su gira y posponer la promoción de un proyecto discográfico.

¿Quién es D4vd?

D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, es un cantante, compositor y creador de contenido originario de Texas, Estados Unidos, que se convirtió en uno de los fenómenos más llamativos de la música digital en los últimos años.

Nacido en 2005, D4vd pertenece a una generación de artistas que crecieron en internet y que encontraron en plataformas como TikTok y YouTube una vía directa para difundir su música sin necesidad de una disquera en sus inicios. De hecho, sus primeras grabaciones surgieron de una necesidad práctica: crear canciones originales para acompañar sus videos y evitar problemas de derechos de autor.

Lejos de estudios profesionales, comenzó produciendo desde su propia casa, utilizando herramientas básicas y software accesible. Ese origen “casero” se convirtió en parte de su identidad artística, marcada por un sonido íntimo, emocional y con tintes lo-fi.

Su salto a la fama llegó con temas que rápidamente se viralizaron, especialmente Romantic Homicide y Here With Me, canciones que conectaron con una audiencia joven por sus letras melancólicas, centradas en el desamor, la ansiedad y las relaciones personales. Ambos sencillos lograron posicionarse en listas internacionales y acumular millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El cantante de rap ha colaborado con músicos con relevancia internacional como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, además varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

Musicalmente, D4vd se mueve entre el pop alternativo, el indie y el R&B, con influencias que van desde la música emocional contemporánea hasta sonidos más minimalistas. Su estilo se caracteriza por voces suaves, arreglos sencillos y una carga emocional directa, lo que lo ha convertido en un referente emergente dentro de la llamada “generación streaming”.

El crecimiento de su carrera fue acelerado. En poco tiempo pasó de grabar en su habitación a firmar con una disquera importante, lanzar proyectos más elaborados y preparar giras en Estados Unidos, consolidando una base de fans internacional.

Además de la música, también ha mantenido una fuerte presencia digital, interactuando constantemente con su audiencia, lo que ha sido clave en su posicionamiento.

Antes de su detención y de la investigación contra el cantante, D4vd se encontraba en una etapa de expansión profesional, con nuevos lanzamientos en puerta y presentaciones en vivo.

Con información de EFE.