¿Quién es Bitrio Smoke, rapero y colaborador de La Saga que lanza ‘tiradera’ contra ministra Loretta Ortiz?

El rapero Bitrio Smoke subió un rap dedicado a Loretta Ortiz, quien se quedó de la reducción de su sueldo.

Los nuevos ministros de la Corte recortaron su salario, algo con lo que Loretta Ortiz no está de acuerdo (aunque al inicio dijo que sí). Y recientemente, el rapero Bitrio Smoke le hizo un rap sobre el tema.

En esta canción el rapero, que además es colaborador de la periodista Adela Micha en La Saga, se centra en el descontento de Ortiz Ahlf por aquella reducción de sueldo, que casi alcanza al de su secretaria particular, presuntamente.

Esta no es la primera vez que Bitro Smoke, como se hace llamar, lanza temas relacionados con la política, pues hace una semana hizo lo mismo con la pelea de ‘Alito’ Moreno y Noroña.

Letra: ¿Qué dice el rap en contra de la ministra Loretta Ortiz?

A través de su perfil de Instagram, Bitrio Smoke y La Saga compartieron un video en el que el joven rapero mexicano se centra en los sueldos de la ministra y los compara con otros temas de agenda.

“Loretta está llorando porque acaban de bajarle su sueldo, y que no es justo que su secretaria gane casi lo mismo que ella, porque no son iguales. Pobrecita, la ministra tendrá que sobrevivir con un salario raquítico de 130 mil”, inician los versos del joven.

Los nuevos ministros de la Suprema Corte se tomaron la foto oficial. (Suprema Corte de Justicia de la Nación/Suprema Corte de Justicia de la Nación)

En el video, que dura poco más de dos minutos, compara los tiempos y salarios de Loretta Ortiz con el de la clase trabajadora mexicana, que labora en jornada de 48 horas o más, con un sueldo muy inferior.

Entre sus rimas, asegura que el problema de su sueldo como ministra es algo que no le interesa al pueblo, pese a que ella no está de acuerdo con sus percepciones mensuales, que van a más de 130 mil pesos.

“Así que Loretta, espero pueda disculparnos, que no nos importen sus quejas de millonarios; ya va a ganar lo mismo que la que le está ayudando. Por la forma en que llegaron, me parece demasiado”.

¿Qué opina Loretta Ortiz de la disminución de su salario?

Al final, Bitro Smoke comparte el fragmento de una entrevista que ofreció Loretta Ortiz respecto a su salario, en donde se muestra en desacuerdo porque su secretaria gana poco menos que ella.

“¿Injusto? Yo creo que sí, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos sí deberíamos de estar por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones. Mi secretaria particular, en tabulador, gana 110 mil pesos. En cambio, yo voy a ganar 137 mil pesos“, aseguró en una entrevista con el periodista Javier Risco.

¿Quién es Bitrio Smoke? El rapero queretano que convierte la política en música de protesta

Bitrio Smoke, cuyo nombre real es Daniel García, es un joven rapero originario de Querétaro con un estilo provocador y capacidad para transformar sucesos políticos en letras.

Con más de 14 años de carrera musical, evolucionó desde canciones introspectivas hacia piezas cargadas de crítica social. A partir de marzo de 2024 se hizo notar por dirigirse directamente a figuras de la política.

Por ejemplo, el pasado el 27 de agosto, un altercado físico entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado lo transformó Bitrio Smoke en un rap satírico que se viralizó en muy pocas horas. El tema, de menos de dos minutos, hace referencia al incidente donde cayó Emiliano González, colaborador del senador, y además menciona los lujos de Noroña, como su viaje en primera clase y una residencia valuada en 12 millones de pesos.

Además, su actividad reciente en redes como X demuestra que aprovecha ese canal para mantener y ampliar su impacto, sin depender de medios convencionales. En su perfil de Instagram se destaca como colaborador de La Saga, canal de Adela Micha en el que presentan noticias nacionales e internacionales.