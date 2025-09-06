‘Tito’ Fuentes revela por qué se separó de Molotov: ‘Busqué lastimarme, estuve casi muerto’

'Tito' Fuentes se separó de Molotov en marzo, previo a su presentación en el Vive Latino. (Foto: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

‘Tito’ Fuentes, miembro fundador de Molotov, se separó de la banda a principios de 2025, previo a la presentación del grupo en el Vive Latino 2025.

Ante la ausencia del guitarrista, fue Jay de la Cueva, exvocalista de Moderatto, quien tomó su lugar en el festival de música.

Esto porque Fuentes tuvo diferentes problemas de salud derivados de sus adicciones que lo llevaron a ser hospitalizado y dejarlo “casi muerto” por 3 días.

Ismael 'Tito' Fuentes dio una entrevista donde reveló las adicciones que lo llevaron a alejarse de Molotov. (Foto: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué le pasó a ‘Tito Fuentes’?

‘Tito’ Fuentes reapareció públicamente luego de ausentarse de las presentaciones de Molotov por “diferentes problemas de salud”, pero ahora reveló más detalles acerca de sus padecimientos que lo llevaron a ser inducido al coma.

Esto lo contó en una entrevista para Playboy México, donde mostró dificultades para hablar debido a una herida interna a la altura del rostro: “Todo fue consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme ni física ni mentalmente (...) caí en muchas cosas destructivas por no saber expresar mis sentimientos”.

El exintegrante de Molotov explicó que estuvo inmerso en diferentes adicciones, entre ellas las drogas sintéticas, que lo llevaron a un deterioro de su estado de salud.

“Caí en alcoholismo (...) también en algunas sustancias que ni siquiera me gustan como la cocaína, es un mal viaje, busqué lastimarme por no saber expresar mis sentimientos, murió mi mamá y a los 8 meses mi papá (...) Actualmente llevo ya 11 cirugías, entonces decidí frenarme, cuidarme y dejar todo a un lado, incluida la banda y la música”, contó el excompañero de Jay de la Cueva.

Otra de las adicciones que dejó fue el azúcar, porque en una de las intervenciones quirúrgicas algo ‘salió mal’ y al despertar supo que debía cuidarse: “Me mandaron a coma inducido, estuve casi muerto por 3 días, algo cambió en mí, desperté y algo debía cambiar (...) Dejé el azúcar, principalmente los dulces y ahora me siento mejor”.

'Tito' Fuentes se separó de Molotov y su lugar lo tomó Jay de la Cueva momentáneamente. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra)

¿'Tito’ Fuentes piensa en regresar a Molotov?

Una de las cirugías a las que se sometió ‘Tito’ Fuentes fue a un injerto de colgajo, que de acuerdo con Medline Plus es un pedazo de piel, grasa y en ocasiones músculo que se coloca para sellar una herida.

En el caso del integrante de la banda Molotov lo tiene cerca del rostro, pues en una ocasión se perforó lo que generó una herida y ahora está en duda si puede volver cantar, pero no descarta volver a integrarse a los intérpretes de ‘Hit me’.

“Molotov es como mi familia, los conozco desde antes, muchas creaciones y canciones mías, desde los 19 años están ahí y compartir todo con ellos en un escenario es maravilloso”.

Finalmente, el autor de diferentes canciones de Molotov como ‘Todo me pica’ descartó tenerle miedo a la muerte, pues no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su vida y si ‘fallece mañana, entonces no hay pedo’.

¿Quién es ‘Tito’ Fuentes de Molotov?

Tito Fuentes, nacido el 6 de septiembre de 1974 en la Ciudad de México, es un reconocido guitarrista y vocalista de la banda de rock mexicana Molotov, fundada en 1995.

Conocido por sus letras que critican aspectos sociales y políticos, ha sido parte fundamental del éxito de la banda desde su primer álbum ¿Dónde jugarán las niñas?, lanzado en 1997.

A lo largo de su carrera, Tito ha compuesto canciones icónicas como ‘Voto Latino’, ‘P*to’, y ‘El Mundo’, temas que consolidaron la carrera de la agrupación.