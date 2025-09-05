Ya no estamos ‘Happy Together’: Muere Mark Volman, cofundador de The Turtles, a los 78 años

Mark Volman fue uno de los fundadores de The Turtles, banda conocida por 'Happy Together'. (Foto ilustrativa generada con IA)

Tras la muerte de Giorgio Armani, a la ‘regla de 3’ se suma Mark Volman, cofundador de la banda de rock estadounidense The Turtles y voz del clásico ‘Happy Together’, quien falleció este viernes a los 78 años.

De acuerdo con un representante citado por la revista People, el músico murió en Nashville, Tennessee, tras una breve e inesperada complicación de salud, misma que no especificó.

Sin embargo, se sabe que desde 2020 enfrentó complicaciones por una demencia, como Bruce Willis, aunque esta era de un tipo diferente.

La lucha de Mark Volman contra la demencia: ¿Qué le pasó en su salud los últimos años?

En 2020, el músico estadounidense experimentó episodios de alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse, por lo que se sometió a estudios que revelaron un tipo de demencia.

Con exactitud, se trata de demencia por cuerpos de Lewy, trastorno que se caracteriza por causar alteraciones en la conciencia, conducta y estado de ánimo del paciente que la padece, de acuerdo con el sitio alzheimers.gov del Gobierno de Estados Unidos.

A diferencia de la demencia frontotemporal de Bruce Willis, la que padeció Mark Volman es más común: más de 1 millón de personas con esta enfermedad se diagnostican al año en EU, y la esperanza de vida promedio a partir de que se detecta es de 5 a 8 años, pues se trata de un trastorno progresivo.

Aunque se lo detectaron en 2020, no fue sino hasta 2023 cuando reveló públicamente su enfermedad. Ese mismo año publicó sus memorias bajo el título Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More (Felices para siempre: Mis aventuras musicales con The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie y otros).

Pese a los problemas de salud del cantante, Volman continuó en los escenarios como parte de la gira Happy Together Tour, donde se reencontraba con los fanáticos que seguían coreando el éxito que marcó su carrera.

¿Quién fue Mark Volman, cantante de The Turtles?

Nacido en Los Ángeles, California, en 1947, Mark Volman fue un cantante que desde joven se interesó en la música, haciendo ‘sus primeros pininos’ desde la adolescencia.

Formó parte de una banda llamada The Crossfires antes de unirse a The Turtles en 1965 junto a su compañero Howard Kaylan, con la que alcanzaron notoriedad al interpretar una versión del tema de Bob Dylan ‘It Ain’t Me Babe’.

El gran salto llegó en 1967, cuando grabaron la canción ‘Happy Together’, un himno sobre el amor no correspondido acompañado de un ritmo alegre, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y consolidó a la agrupación como referente del rock de los sesenta.

Carrera después de The Turtles

Tras la separación de The Turtles en 1970, Volman y Kaylan formaron el dúo Flo & Eddie, con el que colaboraron con artistas como Frank Zappa y T. Rex, manteniendo viva su pasión por la música.

Su legado musical permanece en las generaciones que han mantenido vigente ‘Happy Together’, una de las canciones más recordadas de la década de 1960 y un tema recurrente en películas, comerciales y programas de televisión.