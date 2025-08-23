M’Balia, de OV7, tuvo una bacteria que puso en riesgo su vida: ‘Era cuestión de semanas’

M'Balia tuvo la bacteria a lo largo de 10 años, durante los cuales no recibió un tratamiento médico preciso. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

M’Balia Marichal, integrante de la banda de pop OV7, compartió que a lo largo de 10 años tuvo una fuerte infección provocada por una bacteria, la cual comprometió su salud a tal grado que llegó a pensar que solo le quedaban unos meses de vida.

“Es muy difícil que un alópata lo pueda detectar y pasé por médicos generales, hasta especialistas y médicos alternativos para tratar de describir que era lo que estaba pasando”, dijo la cantante, quien es hermana del músico Kalimba, en una reciente entrevista.

No es la primera ocasión en la cual M’Balia Marichal enfrenta problemas de salud, ya que en enero la cantante Érika Zaba comentó que su compañera había sufrido una infección en los riñones que la llevó a una hospitalización.

¿Qué enfermedad tenía M’Balia?

La integrante de OV7 compartió su experiencia en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en la cual comentó que al ser artista desde que era niña lleva un estilo de vida con mucho estrés, además no siempre podía cuidar su salud de forma óptima.

“He vivido al límite desde que tengo memoria”, afirmó la cantante, una situación que finalmente la llevó a que ‘una bacteria que vive en el intestino’ se exacerbara e infectara diversas partes de su organismo.

“Andaba esparcida por todo mi sistema, me provocó problemas neuronales, nerviosos, una anemia terrible, genera hasta 80 y pico de síntomas. Yo tenía 40”, compartió en la conversación.

OV7 M'Balia sufrió los estragos de la infección a lo largo de 10 años. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

M’Balia afirma que al inicio notó algunos síntomas extraños, pero que no eran preocupantes; sin embargo, con el paso de los años estos fueron empeorando al grado que en una ocasión sus piernas dejaron de responder momentáneamente.

“Mis piernas se podían desconectar de mi cerebro: de un segundo a otro no podía moverlas. Es una de estas cosas que provoca la bacteria”, afirmó la artista, quien no compartió el nombre del microorganismo que la aquejaba.

La situación fue cada vez peor para la cantante: “llegó un punto en el que me tumbó en cama, yo sabía que no iba a pasar de si a caso un trimestre, mi cuerpo se estaba consumiendo velozmente. Ya no tenía energía ni para levantarme a desayunar”.

¿Cómo descubrieron la bacteria que tenía M’Balia?

La intérprete de ‘Mírame a los ojos’ comentó que los médicos no descubrían cuál era la raíz de sus síntomas e incluso llegaron a considerar que todo era mental: “Los doctores me trataban como hipocondriaca”, dijo.

Ante la falta de un diagnóstico certero y dado que sus síntomas eran cada vez más fuerte, M’Balia pensó que no le quedaban muchos días de vida, por lo cual comenzó a tomar medidas y a aceptar lo que podía pasar.

M’Balia descubrió su diagnóstico mediante una intensa búsqueda en internet. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

“Les enseñé a mis hijas a cobrar un seguro, porque sabía que iba a ser necesario dentro de poco. Ya había aceptado la circunstancia”, agregó; no obstante, al imaginar todo lo que seguía para ella, decidió que no utilizaría su tiempo para despedirse, sino que buscaría un diagnóstico por su propia cuenta.

M’Balia indagó en sitios especializados de internet todos sus síntomas hasta que dio con una respuesta: “pude entender mi cuadro, que se trataba de esta bacteria y ubicar una clínica en donde pudieran tratarme”.

¿Cómo está M’Balia tras la infección?

La hermana del compositor Kalimba comentó que recibir el tratamiento adecuado fue “la gloria” para ella, luego de haber pasado cerca de 10 años experimentando los síntomas de la infección, pero no todo fue sencillo.

“Fue un proceso bastante complicado, de mucha disciplina, tenía un asesor 24/7. El proceso fue más duro que la enfermedad, pero estoy sumamente agradecida”, comentó la artista.

Luego de un año de tratamiento, M’Balia finalizó con él, recobró la salud y mejoró su calidad de vida.