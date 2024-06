Celine Dion revela que tiene problemas para cantar como antes: ‘Lo estoy intentando’

Celine Dion, conocida por temas como ‘My heart will go on’ (de la banda sonora de Titanic), ‘Ashes’ (de la película Deadpool 2), ‘The power of love’ y más, presenta un problema de salud llamado síndrome de la persona rígida, lo que ocasiona espasmos musculares.

¿Qué dijo Celine Dion del síndrome de la persona rígida?

La famosa de origen canadiense aseguró que intenta alcanzar notas de la misma forma que lo hacía antes del inicio de la afección neurológica, pero sin éxito, por lo que aún analiza si podrá regresar a los escenarios o no.

“Voy a subir al escenario porque estoy lista, no antes. Y mis cuerdas vocales no me asustarán porque voy a estar listo y voy a tocar esas notas como antes (...) podría tomar valium para minimizar los espasmos durante las actuaciones, no es agradable. Pero lo estaba intentando. Lo estoy intentando”, contó Dion en una entrevista al programa Today, publicada hace unos días.

Celine Dion evalúa si regresará a los escenarios o no. (Foto: EFE) (LEVIN EN PAULA/EFE)

En la plática agregó un dato acerca de cuando se enteró de su diagnóstico.

“¿Qué te puedo decir? Desde ese momento me tomé el tiempo de averiguar como podía estar bien, pero no era suficiente. Me sostuve en mis propios sueños”, contó la cantante para el medio NCB.

¿Por qué Celine Dion no puede cantar?

Derivado del síndrome de la persona rígida, Celine comenzó a tener problemas al cantar, primero notó su voz un poco áspera, pero empeoró con el paso del tiempo.

“Se siente parecido a si me estrangularan, canto y se crea un espasmo que aprieta mi voz. Una vez uno de esos espasmos me rompió una costilla, son así de fuertes (...) es muy difícil para mí escucharme, no quiero que la gente me escuche así”, se sinceró la intérprete de ‘Because you love me’ en la entrevista concedida al medio citado anteriormente.

La cantante Céline Dion toma terapias en su intento de volver a los escenarios. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se enteró Celine Dion del problema con su voz?

Celine Dion narró a la periodista Hoda Kobt, en la misma entrevista a Today, que el problema neurológico inició con síntomas similares al resfriado, pero todo empeoró de forma paulatina momentos antes de un concierto.

“Estaba en Alemania, me desperté bien, desayuné, sentí que no podía controlar mis tonos de voz (...) llegué a mi camerino e hice mis ejercicios de respiración y vocalización, pero después ya no pude, hice que la gente cantará mucho conmigo esa vez”, declaró la cantante quien comenzó con síntomas desde hace más de 10 años, dijo en la misma plática.

Debido a este problema de salud, la famosa canceló más de 40 conciertos en 2023 y 2024.

¿Qué es el Síndrome de persona rígida que padece Celine Dion?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso, ocasiona que los músculos de las extremidades, principalmente, estén rígidos, condición que empeora con el paso del tiempo.

Celine Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (Foto: HBO / Shutterstock)

En caso de no tratarse con un especialista, podría generar una capacidad permanente y causar la muerte del paciente, esto de acuerdo con información de los Institutos nacionales de Salud (NIH por sus siglas en ingles).

Según la página especializada en temas médicos, la enfermedad aparece en uno a dos casos cada millón de personas.

Estos son los síntomas del síndrome de la persona rígida

La página National organization for rare disorders enlistó los síntomas de esta afectación neurológica.

Rigidez y dolor, especialmente en la parte baja de la espalda o las piernas.

Postura encorvada o encorvada.

Progresión de la rigidez hasta afectar los brazos o la cara, en algunos casos.

Espasmos musculares espontáneos dolorosos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el abdomen.

Saciedad temprana.

Pérdida de peso.

Hiperventilación.

Ansiedad.

Complicaciones para respirar.