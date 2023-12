Céline Dion ‘espera un milagro’ para volver al escenario: Así enfrenta su enfermedad

Allegados a la cantante canadiense Céline Dion dieron detalles de cómo enfrenta su diagnóstico del síndrome de la persona rígida, el cual la obligó a cancelar las fechas de su ‘Courage World Tour’ por motivos de salud en mayo pasado.

“Céline es una luchadora. No tiene tanto control sobre sus músculos como antes, pero está trabajando con médicos y fisioterapeutas para mejorar”, dijo una fuente a US Weekly.

Desde el anuncio de su retiro por la enfermedad neurológica, la intérprete de 55 años aseguró que necesitaba recuperar fuerzas al ver afectados varios aspectos de su vida, como el uso de sus cuerdas vocales, por lo que expresó que no se rendiría.

“Se ha tomado tiempo para concentrarse en su salud, pero planea volver a subir al escenario una vez que su equipo médico le dé el visto bueno”, agregó, aunque no necesariamente sea como la conocemos. “Volver al escenario de alguna forma es su sueño constante, incluso si ya no puede cantar; ella solo quiere ver esos rostros brillantes”.

Céline Dion ya no tiene control sobre la movilidad de sus músculos. (Foto: Instagram @celinedion)

Así vive Céline Dion con su diagnóstico

La enfermedad tiene entre sus síntomas rigidez y espasmos musculares, por lo que “se mantiene positiva y optimista”, contaron las personas cercanas a su entorno.

Una de sus principales actividades diarias es hacer fisioterapia. “Ella está trabajando con sus médicos y otros profesionales esperando un milagro”, revelaron.

Su hermana Linda se mudó a su casa en la que convive con sus hijos René-Charles, Eddy y Nelson, quienes “han sido su gran apoyo”.

Céline Dion canceló su gira de conciertos, aunque espera regresar al escenario. (EFE / Etienne Laurent)

Lo que la hermana de Céline Dion ha dicho de su salud

Claudette Dion, hermana de Céline, argumentó que la intérprete de ‘My heart will go on’ no tiene control de sus músculos en una entrevista con 7 Jours. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre trabajó duro”.

También agradeció a quienes han mandado mensajes y regalos como crucifijos benditos luego de que hablara de la dificultad de Céline para encontrar un tratamiento, pese a escuchar a los mejores investigadores en el campo.

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, señaló anteriormente a Le Journal de Montréal.