Céline Dion cancela su ‘Courage World Tour’ por problemas de salud: ‘Lamento decepcionarlos’

Malas noticias para todos los seguidores de Céline Dion: la cantante ha cancelado completamente su Courage World Tour por Europa gracias al síndrome de la persona rígida, enfermedad que dio a conocer en diciembre de 2022.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante de 55 años dio a conocer que cancelaría fechas en países como Francia, Finlandia, República Checa, Polonia y Alemania, a realizar entre 2023 y 2024.

“Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100 por ciento”, señaló Dion en el texto.

Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (Foto: EFE / Shutterstock)

La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ señaló que prefería cancelar sus conciertos a seguirlos aplazando, pues sus fans no se merecían eso.

“No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!”, aseguró.

Céline Dion todavía tenía 42 conciertos por realizar de su gira (19 en 2023 y 23 en 2024), que tuvo una primera suspensión en marzo de 2020 después de que se declarara la pandemia por COVID-19.

Las personas que ya habían adquirido su boleto podrán solicitar reembolso en alguno de los centros donde lo adquirieron.

¿Cómo ha estado Celine Dion tras diagnosticarle SPR?

El comunicado explica que la ganadora de dos Oscar y varios premios Grammy está recibiendo tratamiento para su enfermedad.

No obstante, su parecimiento le ha impedido llevar a cabo sus actividades profesionales al grado de que no se siente capaz de concretar lo que queda de su gira y subirse a los escenarios. “El equipo médico de Céline sigue evaluando y tratando su enfermedad”, se lee en el texto.

“Tenemos esperanza en que un día pronto, Céline sea capaz de ir a todas las ciudades en Europa y cantar para sus fantásticos seguidores, pero ahora no es el momento”, axplica el texto.

Hace unos meses, la cantante compartió a través de un video que se encontraba bien atendida, y además de recibir apoyo para su salud física, también lo estaba haciendo con la emocional.

“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Dion en el video, y agregó: “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

Céline Dion reveló que tenía el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022. (Foto: Shutterstock)

Con información de EFE