No fue el cáncer: ¿De qué murió Tina Turner, la ‘reina del rock’? Revelan causa

Este 24 de mayo se dio a conocer la muerte de Tina Turner, conocida como la ‘Reina del Rock’, a los 83 años, después de que, a lo largo de su vida, sobrellevara diversas enfermedades, entre ellas un cáncer de intestino que le fue diagnosticado en 2016.

No obstante, la verdadera causa de muerte de Turner fue revelada por sus representantes al diario británico Daily Mail, al que señalaron que el fallecimiento de la cantante no tiene que ver con sus padecimientos.

Los representantes de la cantante nacida en Tennesse aseguraron que Turner falleció por causas naturales en su casa, ubicada en Zúrich, Suiza. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, compartieron.

De igual forma, el equipo de trabajo de la artista escribió un comunicado desde las redes sociales de Turner para dar a conocer su fallecimiento y enviar sus condolencias a la familia.

“Con su música y su pasión ilimitada por la vida cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música”, escribieron vía Instagram.

Las redes sociales de Tina Turner publicaron un comunicado sobre su muerte. (Foto: Instagram / @tinaturner)

¿Qué enfermedades padecía Tina Turner?

A pesar de que la cantante murió de causas naturales a los 83 años, lo cierto es que tenía incluso décadas con algunos padecimientos que poco a poco deterioraron su salud.

Uno de los más fuertes fue su diagnóstico de cáncer intestinal en 2016, el cual le trajo consecuencias importantes tanto en su salud física como mental, pues incluso esta situación la llevó a pensar en el suicidio asistido.

Tina cuenta en la publicación que recurrió a métodos alternativos para tratar el cáncer, aunque los efectos secundarios de la homeopatía le provocaron insuficiencia renal, que más adelante derivó en un transplante de riñón donado por su esposo, Erwin Bach.

Tina Turner recibió un transplante de riñón de su esposo, Erwin Bach. (FOTO: EFE)

Aunque el principio de sus enfermedades se dio en 1978, cuando le diagnosticaron hipertensión arterial, a la cual le dio poca importancia y no trató como debía, por lo que no fue controlada.

Años después, en sus memorias, admitió que el no controlar su presión arterial y buscar métodos alternativos para erradicar sus enfermedades había sido un gran error.

“Pocas veces en mi vida me había equivocado tanto. No sabía que la hipertensión no controlada me empeoraría la enfermedad renal y que me mataría los riñones al renunciar a controlar la presión arterial”, aseguró.

Coldplay hace homenajes a Tina Turner

Actualmente, Coldplay se encuentra de gira en España. Tanto ayer como hoy se presentaron en Barcelona, donde la banda liderada por Chris Marin realizó un par de homenajes a la ‘reina del rock’.

“Este concierto está dedicado a la bella Tina Turner”, dijo Chris Martin al inicio del show, después de cantar ‘The Scientist’ y ‘Viva la vida’ en la ciudad española.

El miércoles hicieron un cover de ‘Proud Mary’, mientras este jueves invitaron a un fan a subir en el escenario y que tocara con ellos el tema e ‘What’s Love Got To Do With It’.